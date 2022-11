Martin Widenka ist zu Gast bei Roman Borch.

Dieser Podcast ist eine Einladung ins Web3 – es geht um den NFT-Hype. Martin Widenka, Managing Director bei Brand Factory, geht das Thema aus Marketingsicht an und nennt Beispiele für die Anwendung.

NFT? Da geht's doch darum, dass Künstler ihre Werke aufgepixelt mit digitalen Zertifikaten als einzigartige und damit wertvolle Exemplare verkaufen. Ja, aber die "Non-Fungible Token" bieten viel mehr Möglichkeiten – auch in der Reisebranche.Diesmal geht es nicht so technisch zu wie in vorangegangenen Podcast-Episoden zu diesem Thema mit Anke Hsu, Ralf Usbeck oder German Ramirez/Thomas Stirnimann, sondern Martin Widenka setzt die Marketingbrille auf. Hier geht's zum Podcast "Augen auf! Da kommt was Neues!".Die Erfahrung als erfolgreicher Instagram-Profi, sein touristischer Background (Entwicklung und Aufbau der Social Media Marketing bei Thomas Cook) sowie seine aktuellen Projekte und Interessen auf dem Web3-Spielfeld fließen in diesen Digitalk zusammen.Er lädt dazu ein, Anwendungsbeispiele für die Touristik zu entdecken, die Augen aufzuhalten und selbst zu bewerten, wie weit dieses aktuell gehypte Phänomen die Touristik verändern könnte.