Roman Borch und Andreas Lambeck im Gespräch.

Warum sind manche Marken erfolgreich – und manche nicht? Auf diese Frage suchen Andreas Lambeck und der Podcaster und Producer Roman Borch eine Antwort.

In dieser Episode des Travelholics-Podcast geht es um "Kreatives Marketing in der Touristik". Und dazu unterhält sich der Podcaster und Producer Roman Borch mit Andreas Lambeck, der seit dem Jahresbeginn als "Advisor to the CEO" bei der Holidaycheck AG tätig ist.



Über Andreas Lambeck Vor seiner Tätigkeit bei Holidaycheck war Lambeck als Geschäftsführer des Reise-Shopping-Senders der FTI Group, Sonnenklar TV, tätig. Er verließ den Sender zum 30. November 2022. Darüber hinaus weist er eine 27-jährige Erfahrung im Bereich des Tourismus auf. Zuvor hatte er die E-Commerce-Sparte von Alltours geleitet, war Geschäftsführer von Bodenmais Tourismus und der Reisebüro-Kette Billigweg.de.

Borch und Lambeck unterhalten sich unter dem Titel " How to boost travel brand " über die Macht und Wichtigkeit der Marke in der Touristik. In diesem Sinne sind Emotionalität und Story-Telling wichtig für die Präsentation einer Marke.Auf die Frage, was ein wesentlicher Faktor ist, wenn es um die Marke geht, antwortet Lambeck: "Reichweite ist ein wesentlicher Faktor, aber nicht der ausschließliche Faktor." Bei Mitbewerbern wie Check 24 spiele beispielsweise die klassische Reichtweite über das Fernsehen eine wichtige Rolle. "Die klassischen und analogen Medien sind noch lange nicht tot", urteilt Lambeck.Mehr dazu im Tavelholics-Podcast der Woche: