Gut gelaunt sind die Expis und Anbieter heute Morgen zu den im Zafiro Palace Andratx auf Mallorca angereist. Die Vorfreude auf spannende, informative Tage ist deutlich zu spüren, auch wenn sich viele Reiseverkäufer und Reiseverkäuferinnen aufgrund der frühen Anreise die Nacht um die Ohren schlagen mussten. Für diejenigen, die nicht dabei sein können, berichten wir auf fvw.de und unseren Social-Media-Kanälen sowie in unserer nächsten fvw|TravelTalk-Printausgabe. Zudem sind wir mehrfach on air. Die erste Episode des Travelholics Closeup-Spezial von den fvw|TravelTalk Counterdays live ist schon an den Start gegangen.

Mix aus Informationen und Erlebnissen

Mehr als 200 Expis nehmen an dem Event auf Mallorca teil. Das Programm für die Counterdays live auf Mallorca vom 28. bis 31. Oktober ist ein Mix aus Informationen und Erlebnissen in der Destination: informative Workshops und spannende Themen beim Kongresstag, ein spanischer Abend in einer einmaligen Location, eine kulinarische Reisemesse mit lokalen Köstlichkeiten, Gala-Dinner am letzten Abend und Ausflüge auf Mallorca.