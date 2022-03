Jochen Seeholzer

Touristiker trauern um Jochen Seeholzer. Sein Büro in Hamburg bestätigte, dass der Rechtsanwalt für Reiserecht unerwartet verstorben ist.

Jochen Seeholzer war von vielen in der Branche geschätzt – sowohl menschlich, als auch als Jurist. Ganz besonders der Reisevertrieb, darunter Reisebüros, profitierte von seinem Rat und seiner Expertise.Bekannt war der Rechtsanwalt auch als Moderator der Facebook-Gruppe "Reiserecht | Touristikrecht für den Reisevertrieb". Seehofer stand hier den mehr als 3000 Mitgliedern stets für Fragen zur Verfügung und wies auch selbst auf wichtige Themen hin, um dem Reisevertrieb den Rücken zu stärken.Ein geschätzter Ansprechpartner war Seeholzer auch für fvw|TravelTalk. In zahlreichen Artikeln, Interviews und Gesprächen erwies sich der erfahrene Jurist als entschlossener Kämpfer für die Sache des Vertriebs. Seeholzer machte stets Mut in schwierigen Situationen und war auch als Mensch eine Inspiration. Jochen Seeholzer wird schmerzlich vermisst werden.