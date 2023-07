Die Willy Scharnow-Stiftung zeichnet Azubis aus bestimmten beruflichen Tourismusbereichen aus. Interessenten können sich ab sofort für die Prämierung 2023 bewerben.

Seit 1960 prämiert die Willy Scharnow-Stiftung für Touristik Tourismuskaufleute, die ihre Ausbildung mit der Gesamtnote "sehr gut" abschließen. Zudem werden seit dem Jahr 2008 sehr gute Absolventen des Ausbildungsgangs "Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit" durch die Stiftung ausgezeichnet.

Auch in diesem Jahr zeichnet die Willy Scharnow-Stiftung jene Azubis aus, die im Jahr 2023 (Winterprüfung 2022/2023 und Sommerprüfung 2023) ihre Ausbildung mit der Gesamtnote "sehr gut" abgeschlossen haben.



Obwohl die Stiftung in der Regel die entsprechenden Meldungen von den jeweiligen Industrie- und Handelskammern bekommt, können Azubis sich nun aktiv für die Prämierung 2023 bewerben. Die Privatadresse des Absolventen, Name und Anschrift des Ausbildungsbetriebes und eine Kopie des IHK-Abschlusszeugnisses müssen dabei per Post, Fax oder Email an die Stiftung versendet werden.

Für weitere Fragen kann Sandra Albrecht (erreichbar unter Telefon 069 27 39 07 18 oder albrecht@willyscharnowstiftung.de) kontaktiert werden.



