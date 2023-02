Zehn deutsche Expedientinnen und Expedienten besuchten Mauritius.

Vom 15. bis 21. Januar 2023 nahmen zehn Expis an einer Studienreise der Willy Scharnow-Stiftung nach Mauritius teil.

Ihre Reiseroute führte von Quatre Cocos im Osten der Insel über Grand Baie im Norden, Port Louis und Flic en Flac im Westen sowie in einem Tagesausflug in den Süden der Insel. Die Stiftung bot den Reiseverkäuferinnen und -verkäufern die Gelegenheit, die Vielfalt des touristischen Angebots vor Ort kennenzulernen.Zu den Highlights der Reise gehörten Besuche des Geoparks "Siebenfarbige Erden" und der Rumdestillerie in Chamarel. Zudem nahmen die Expis an einer Street-Food-Tour in der Hauptstadt Port Louis und an einem Musik-Workshop teil, bei dem das landestypische Schlaginstrument Ravanne zum Einsatz kam.Natürlich durfte auch eine Hotelbesichtigung nicht fehlen. Die Studienreise wurde vomundunterstützt.