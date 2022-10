Bereit für den großen Empfang: Das Albatros Citadel Resort richtet unter anderem den großen Galaabend aus.

Zweimal Belek in der Vergangenheit, jetzt Ägypten: Ferien Touristik lädt seine 100 Top-Agenturen diesmal zur Preisverleihung des "Starway Tourism Award" nach Hurghada ein.

Zum dritten Mal zeichnen die Veranstalter Ferien Touristik und Coral Travel ihre 100 Top-Agenturen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dem Starway Tourism Award aus.



Das waren die Sieger des Starway Awards im vergangenen Jahr.

Die viertägige Reise vom 27. November bis zum 1. Dezember führt ins Hotel Albatros Citadel im Süden Hurghadas, erbaut im Stil einer Festungsanlage in mittelalterlicher Architektur, mit eigenem Yachthafen.Hier steht die Award-Verleihung im Rahmen eines Galaabends mit anschließender Party auf dem Programm. Zudem organisieren die Gastgeber vor Ort weitere Events und Überraschungen, etwa eine Bootsfahrt zur Insel Orange Bay.Zu den Höhepunkten zählt ein Tages-Trip per Sonderflug nach Kairo zu den Pyramiden von Gizeh. Dort erhalten die Reisebüro-Partner eine exklusive Führung."Mit dem Starway Award möchten wir uns auch dieses Jahr wieder bei unseren Top-Agenturen bedanken", sagt Ender Karadag, Vertriebschef von Ferien Touristik. "Die stationären Reisebüros sind unsere wichtigsten Vertriebspartner."Erstmals verliehen wurde der Starway Award 2019 im Xanadu High Class Resort in Belek. Die zweite Preisverleihung fand nach coronabedingter Pause 2021 im Bellis Deluxe Hotel statt, ebenfalls in Belek.Auch im kommenden Jahr werde das Event wieder stattfinden, kündigt Karadag bereits an. Qualifizieren als Top-Partner können sich Reisebüros durch Umsatzvolumen und Umsatzsteigerung. Top-Partner werden unter anderem über eine eigene Service-Hotline betreut. Und in Hurghada lernen sie vorab das neue Programm von Ferien Touristik und Coral Travel für 2023 kennen.