Die nächste Roadshow-Reihe von TSS und Touristikwelten startet am 20. Juni in München.

Die "TSS-Touristikwelten" starten im Juni zu ihrer nächsten Roadshow-Runde. Reiseprofis können sich über die Produkte von Leistungsträgern und Veranstaltern informieren. Im September stehen die Herbst-Veranstaltungen an.

Nach dem Auftakt der Roadshow vom 16. bis 19. Mai in Dresden, Chemnitz, Erfurt und Dortmund, setzt die Reisebüro-Kooperation TSS ihre Treffen am 20. Juni in München fort. Weitere Stationen sind Nürnberg (21. Juni), Erfurt (22. Juni) und Magdeburg (23. Juni).

Die teilnehmenden Expedientinnen, Reisebüro-Inhaber oder Auszubildenden erhalten Informationen von Leistungsträgern und Veranstaltern. Partner sind Alltours, Bewotec, Constantinou Bros Hotels Zypern, Israel, Meso Reisen, Studiosus und Womofox. More Tourismus ergänzt die Veranstaltungen in Erfurt und Magdeburg. Die Teilnahme ist für Reisebüros kostenlos.

Mehr Informationen, auch zur nächsten Runde im September, sowie Anmeldemöglichkeiten sind unter www.touristikwelten.de zu finden.