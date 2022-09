Das Format "Der Vorstand grillt" hat beim Deutschen Reisering schon Tradition. Ziel ist, nahbar für die Mitglieder zu sein, für ein gutes Miteinander zu sorgen und die Partner letztlich auch zu motivieren. "Das sind die besten Voraussetzungen für unseren gemeinsamen Erfolg", sagt Andreas Quenstedt.

Das ganze lief ohne Pomp und Gloria in Meißen und Berlin ab. Das Event veranstaltete der Deutsche Reisering das dritte Mal in Folge. In Meißen kamen die Mitglieder beim Reisering-Kooperationsmitglied Meissen-Tourist zusammen.In Berlin war erstmals seit der Pandemie ein ausgewählter Kreis an Vertriebspartnern geladen. Der Vorstand des Deutschen Reiserings stand hinter Grill und Zapfhahn. "Es wurde genetworked, gourmiert, geblödelt und gefeiert bis in die späte laue Nacht", erzählt Quenstedt.