Diesmal rein virtuell: die ITB Now, die vom 9. bis 12. März 2021 stattfindet.

Zum ersten Mal findet die weltgrößte Reisemesse in diesem Jahr in rein digitaler Form statt. Gemeinsam mit der Messe Berlin verlosen wir 250 Frei-Tickets für Reiseverkäufer.

Die ITB Now öffnet am kommenden Dienstag (9. März 2021) ihre virtuellen Pforten und bietet vier Tage lang Informationen und Erfahrungsauschtausch rund um die Touristik – diesmal als reine B2B-Veranstaltung. Weit mehr als 2000 Aussteller aus mehr als 120 Ländern sind mit digitalen Ständen (Brand Cards) vertreten, mehrere Cafés laden zum Networking, und im ebenfalls virtuellen Kongress können die Teilnehmer aus mehr als 250 Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Interviews wählen.Normalerweise kostet das Ticket für die vier Tage (die Plattform bleibt bis Ende Mai online) 99 Euro. Studentinnen und Studenten zahlen 49 Euro. Leserinnen und Leser von fvw | TravelTalk haben die Gelegenheit, einen kostenfreien Zugang zur ITB Now zu erhalten. Gemeinsam mit der Messe Berlin verlosen wir 250 Eintrittskarten. Der Zugang gilt nicht nur fürs Messegelände, sondern auch für den Besuch aller Veranstaltungen des Kongresses.Wer mitmachen möchte, schickt bitte eine formlose E-Mail an gewinnspiel@fvw-medien.de mit dem Betreff: ITB Now 2021. Bitte geben Sie Name und E-Mail-Adresse an sowie den touristischen Arbeitgeber, für den Sie tätig sind (oder ob Sie selbstständig arbeiten).Bewerbungsschluss ist der 1. März, wir versenden die Codes dann vom 2. März an. Bereits am kommenden Montag (8. März 2021) – also einen Tag vor dem eigentlichen Messebeginn – haben Sie die Möglichkeit, die Plattform der ITB Now kennenzulernen und sich mit den Funktionen vertraut zu machen. Wer sich einloggt, gelangt zunächst in seine eigene virtuelle Lounge. Von dort wiederum kann er sämtliche Funktionen aktivieren, von der Ausstellerliste über das eigene Networking bis zum Kongressbesuch.