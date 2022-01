Der Marathon führt auch durch Maltas reizvolle Landschaft.

Am 6. März findet der GIG Malta Marathon statt – und Reiseprofis können dabei sein. Das Fremdenverkehrsamt sucht fünf laufbegeisterte Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer, die an dem Event teilnehmen und die Insel im Frühling erleben wollen.

Der GIG Malta Marathon macht am 6. März den diesjährigen Auftakt verschiedener Laufsport-Events auf der Mittelmeerinsel. Das Fremdenverkehrsamt organisiert rund um die Veranstaltung einen Fam Trip. Der Termin: 4. bis 7. März. Dafür gesucht werden fünf Reiseprofis, die trainierte Langstreckenläuferinnen und -läufer sind.Im Preis inkludiert sind Flüge mit Air Malta ab München und Transfers, Übernachtungen im Einzelzimmer im AX The Palace Hotel sowie Mahlzeiten. Außerdem ist die Teilnahmegebühr am Malta Marathon enthalten. Ein spannendes landeskundliches Programm runde die Reise ab, heißt es in einer Mitteilung des Fremdenverkehrsamts.Die Marathonstrecke kann in voller und halber Distanz absolviert werden. Start für alle Teilnehmer ist das mittelalterliche Mdina. Die Gesamtstrecke von 42,195 Kilometer führt entlang der Mittelmeerküste bis nach Sliema.Anmeldungen sind über ein Online-Formular hier möglich. Anmeldeschluss ist der 4. Februar.