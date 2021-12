Kurze Wege Durch den Gotthard-Basistunnel hat sich die Anreise mit der Bahn stark verkürzt, und durch den 2020 eröffneten Ceneri-Tunnel südlich von Bellinzona ist das Städtetrio Locarno, Bellinzona und Lugano enger zusammengerückt.

Tessin ist der sonnenreichste Kanton der Schweiz. Kein Wunder also, dass es die Menschen ins Freie, in die Natur zieht. Bergtouren, die in Schnee und Fels beginnen, enden in der Stille alter Kastanienhaine. Gemütliche Wanderungen haben malerische Dörfer in Tälern und Bergen zum Ziel.Das Aktivangebot spricht mit Mountainbiken, Bouldern, Schluchtenwandern, Wasser- und Extremsport aber auch Jüngere an. Und im Winter lautet das Motto ebenfalls: Abwechslung pur, egal ob mit Ski, Schlitten, Schnee- oder Schlittschuhen.Tessins Museen zeigen viele experimentelle und avantgardistische Werke junger Künstler in alten Palazzi. Reizvolle Kontraste auch in der Architektur: Die Tessiner Schule genießt Weltstatus, ihre modernen, nüchternen Gebäude – wie die vom einheimischen Architekten Mario Botta – stehen oft Seite an Seite mit jahrhundertealten Häusern.Die einheimische Küche lernt man am besten in einem Grotto kennen: Diese gemütlichen Traditionslokale punkten oft mit ihrer idyllischen Lage am Flussufer, auf einem Berg oder im Wald. Serviert werden Spezialitäten wie Polenta aus dem Kupfertopf, Räucherwurst-Risotto oder heimischer Merlot-Wein.