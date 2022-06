Bühne frei für den Traumstrand: die Sustainability Scouts Yvonne Lehné (links), Claudia Stahl-Pfister und Sandra Salmins (rechts) mit ihren beiden Iberostar-Begleiterinnen in der Dominikanischen Republik.

Sustainability Scouts auf Tour (Teil 3). Warum ist Seegras so wichtig? Wie werden Mangroven gepflanzt? Und wie sehen eigentlich gesunde Korallen aus? Best Practice in puncto Nachhaltigkeit erlebten die neun Iberostar-Scouts, die auf Mallorca und in der Dominikanischen Republik auf Tour waren, auch beim Thema Küstenschutz.

"Die Mangroven schützen nicht nur vor Erosion, sondern filtern auch zehnmal mehr Kohlendioxid als eine vergleichbare Fläche Regenwald", hat Jan-Ole Potinius (Hajo Siewer Jet-Tours, Olpe) gelernt, der als Sustainability Scout in der Dominikanischen Republik einen Schnupperkurs im Mangrovenpflanzen absolviert hat. Mehr als 2500 Mangroven hat Iberostar mittlerweile schon auf der Karibikinsel gepflanzt und gibt den Grünanlagen der Resorts so allmählich eine typisch karibische Anmutung.

Jan-Ole Potinius

Grund zur Freude: Yvonne Lehné hat einen Mangrovenbaum adoptiert.

Erfolgreich gärtnern auf Karibisch

Martin Stapper

Sonnige Perspektiven: Bali-Betten mit Meerblick im Iberostar Playa de Muro auf Mallorca.

Hotels sind auf intakte Ökosysteme angewiesen

„In den vergangenen zehn Jahren ist keine Tierart so stark zurückgegangen wie Korallen. Mit dem Coral Lab versucht Iberostar diesen Trend zu bremsen. “ Jan-Ole Potinius, Hajo Siewer Jet-Tours, Olpe

Für Yvonne Lehné (Mein Urlaubstraum, Braunschweig) war die Aktion ein Highlight: "Ich bin nun Zieh-Mama eines Mangrovenbaums, das macht mich ein wenig stolz". "Einfach eine tolle Idee, dass wir selbst Mangroven pflanzen durften", findet auch Claudia Stahl-Pfister (Kraichgau Reisen, Eppingen) und zeigt sich beeindruckt von der "Menge der Mangroven, die dort gepflanzt wurden, und dass alle angewachsen sind".Mehr als 90 Prozent der Iberostar-Häuser liegen am Meer. Nicht zuletzt deshalb spielt das Thema Küstenschutz – neben der Kreislaufwirtschaft und der nachhaltigen Fischerei – eine zentrale Rolle in der Nachhaltigkeitsinitiative Wave of Change, mit der Iberostar zum Vorreiter im nachhaltigen Tourismus avanciert ist. Vom DRV gab es dafür 2021 den Umweltpreis Eco Trophea. "Wissenschaftlich angeleitet hat verantwortungsvoller Tourismus einen positiven Effekt auf die Küstenregionen", ist Sabina Fluxà Thienemann (Vice Chairman & CEO der Iberostar-Gruppe) überzeugt.

Iberostar

In den Korallenaufzuchtstationen wird das Wachstum der empfindlichen Tiere genau beobachtet.

Iberostar setzt auch auf die Einheimischen

Für den Erhalt der marinen Lebensräume im Umfeld der Hotels und Resorts macht sich Iberostar mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen stark, zum Beispiel mit der Nutzung erneuerbarer Energien und mit Bildungs- und Sensibilisierungsprogrammen zum Ökosystem Meer in den lokalen Gemeinden. In der Dominikanischen Republik, in Mexiko und Jamaika sind Unterwasserkorallengärten entstanden und im Bavaro Resort in Punta Cana sogar ein Korallenlabor an Land. Klar, dass die Sustainability Scouts sich das einmal genauer anschauen wollten.

Korallen haben ein Herz für Freunde

"Wie liebevoll die unterschiedlichen Korallen betreut werden, wie intensiv man sich bemüht, diesen hochsensiblen Geschöpfen beim Wachstum zu helfen!", Yvonne Lehné zeigt sich sehr bewegt vom Besuch in der Korallenaufzuchtstation. "Korallen schließen enge Freundschaften untereinander, darauf müssen wir Rücksicht nehmen", habe die Meeresbiologin den deutschen Gästen erklärt. Korallen seien ausgesprochen empfindsame Wesen, sie litten unter jeder Form von Stress und reagierten darauf mit Bleiche.

Jan-Ole Potinius

Ahoi Karibik: Sustainability Scout Sandra Salmins und Katrin Frank von Iberostar vor der Schnorcheltour.

Wie die zarten Geschöpfe in freier Wildbahn gedeihen, erlebten die Scouts beim anschließenden Schnorchelausflug mit Start im Iberostar Selection Hacienda Dominicus. Sandra Salmins (Eurotrip Adventures, Lenting) lobt nicht nur das "sehr nette Team und die guten Erklärungen", sondern auch den bequemen Weg: "Direkt am Hotelstrand gibt es einen langen Steg, an dem die Boote anlegen können." Schnorchelfan Yvonne Lehné konnte zwar wegen Krankheit nicht ins Wasser, „aber meine Kollegen, allesamt Schnorchelanfänger, kamen alle begeistert aus dem Wasser kamen, weil sie so viel gesehen hatten“. Jan-Ole Potinius merkt jedoch auch an: „Für uns Laien sahen die Korallen sehr gesund aus, doch im Coral Lab hatten wir gelernt, dass die Situation in der Karibik durch den Klimawandel nicht gut ist." Jan-Ole Potinius merkt jedoch an: "Für uns Laien sahen die Korallen sehr gesund aus, doch im Coral Lab hatten wir gelernt, dass die Situation in der Karibik durch den Klimawandel nicht gut ist."

Über Iberostar in der Dominikanischen Republik Jan-Ole Potinius "Das Iberostar Selection Bávaro Suites ist eine schöne karibische Bungalow-Anlage an einem sehr weitläufigen Strand. Die Zimmer sind sehr sauber und angenehm groß. Aufgrund des Kinderbereichs ist das Hotel hervorragend geeignet für Familien. Zur Anlage gehört auch ein modernes und perfekt ausgestattetes Fitness-Studio. Sehr schön ist auch das Iberostar Hacienda Dominicus. Highlights sind der große Poolbereich und der karibische Eingangsbereich, die stylischen A-la-Carte-Restaurants und der Leuchtturm mit Beach Bar am Strand." Sandra Salmins, Eurotrip Adventures, Lenting

Martin Stapper

Spielerisch lernen: Um das Ökosystem Meer ging es auch bei der Schatzsuche, die die Sustainability Scouts im Iberostar Cristina auf Mallorca meistern mussten.

Mallorca braucht seine Seegraswiesen

Dass auch das Mittelmeer mit aufregenden Unterwasserwelten locken kann, erfuhren die fünf Sustainability Scouts, die auf Mallorca unterwegs waren. Für Martin Stapper (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde HNEE) etwa war der Schnorchelausflug von Puerto de Bonaire in Alcudia das "absolute Highlight der Reise". Erlebnis und Information seien hier ideal miteinander verknüpft worden. Schon im Wasser habe der Guide den Reiseprofis Informationen zur Unterwasserwelt gegeben. "Zurück auf dem Boot bekamen wir dann noch von Sandra Benbeniste Millán (Director Sustainability EMEA bei Iberostar) einen interessanten Vortrag über Nachhaltigkeit zum Schutz und Erhalt der Meere und darüber, wie wichtig die Unterwasserpflanze Posidonia insbesondere für die Balearen ist." Auch Jolien Rotter (DER Touristik, Köln) schwärmt von der Tour: "tolles klares und türkisblaues Wasser, viele Fische und Seesterne, dazu eine Meereshöhle und ein Klippensprung".

Über Iberostar auf Mallorca Martin Stapper den perfekten Rahmen für unsere Reise gesetzt. Meiner Meinung nach schafft das Hotel den Spagat zwischen Nachhaltigkeit und einem 'normalen' Hotelaufenthalt ohne Verzicht sehr gut." Darja Schlote, Viaduro, Hennef

"Das Iberostar Cristina, hat den perfekten Rahmen für unsere Reise gesetzt. Meiner Meinung nach schafft das Hotel den Spagat zwischen Nachhaltigkeit und einem 'normalen' Hotelaufenthalt ohne Verzicht sehr gut." Darja Schlote, Viaduro, Hennef

"Ich bin immer noch total geflashed. Ich kannte keines der Häuser persönlich und habe in so kurzer Zeit so unglaublich tolle Unterbringungen kennengelernt. Jedes Hotel für sich war wunderschön und einzigartig und eine absolute Weiterempfehlung für all meine Kunden." Carina Seifert, TUI Reisecenter, Bamberg

Sandra Salmins

Fit für die Fototapete: Mit bester Strandlage überzeugt Iberostar auch in der Dominikanischen Republik, wo die Gruppe sieben Hotels betreibt.

Die Kreisläufe der Natur respektieren

Neue Wege im Umgang mit dem Seegras an den Stränden geht Iberostar in der Dominikanischen Republik, wie Yvonne Lehné beobachten konnte. "Das Seegras, das sehr wichtig für die Mikroorganismen am Strand ist und Kohlendioxid bindet, wird nicht aus dem Wasser entfernt, sondern mit einem Fahrzeug unter den Sand gemengt", sagt sie und bilanziert: "Also keine stinkenden Seegrasberge, die verrotten und den Meeresorganismen als Nahrung und auch Zufluchtsort entzogen werden".