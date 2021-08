Mit dem Segelboot Exuma und den Land & Sea Park erkunden? Oder soll es eine andere Insel der Out Islands sein? Spaß ist jedenfalls programmiert bei #MyBestBahamasMoment!

#MyBestBahamasMoment ist mehr als ein Fam Trip auf die Bahamas. Willst Du auf Entdeckungsreise gehen und Deine persönlichen Bahamas-Momente teilen? Dann bewirb Dich jetzt um einen Platz im Team Deines bevorzugten Veranstalters und werde einer der 20 Rallye-Teilnehmer.

Such Dir Deine Lieblingsinsel aus!

Eleuthera – bekannt für die vielen Geschichten der Insel und die bezaubernde Inselarchitektur.

– bekannt für die vielen Geschichten der Insel und die bezaubernde Inselarchitektur. Long Island – ideal, um die faszinierende Unterwasserwelt der Bahamas zu entdecken.

– ideal, um die faszinierende Unterwasserwelt der Bahamas zu entdecken. Exuma und der Land & Sea Park der Bahamas – am besten beim Segeln zu erkunden.

und der Land & Sea Park der Bahamas – am besten beim Segeln zu erkunden. Andros – hier kannst Du kreativ sein und neben den Androsian Batikes die wilde Natur der Insel kennenlernen.

– hier kannst Du kreativ sein und neben den Androsian Batikes die wilde Natur der Insel kennenlernen. Cat Island – fernab vom Alltag kannst Du Dich hier wie ein moderner Robinson Crusoe fühlen.

Gewinnerteam erhält 10.000 Dollar Marketing-Geld

Jetzt schnell bewerben!

Zum 3. Dezember heißt es wieder: #MyBestBahamasMoment . Das große Revival nach der tollen Premiere der großen Bahamas-Entdeckungsreise 2018 führt 20 Reiseprofis für zehn Tage auf die Trauminseln im Atlantik. Veranstalter-Partner sind Dertour, FTI, Kuoni und America Unlimited.Zunächst erkunden alle zwei Tage Grand Bahama Island. Dann startet dann Dein ganz persönliches Bahamas-Abenteuer auf den Out Islands – zu viert entdeckt Ihr eine der Trauminseln!Du kannst Dich für die Insel Deiner Wahl bewerben:Drei Nächte/vier Tage dauert das Out Island Adventure. Auf welches Abenteuer wir Dich schicken, erfährst Du am 24. November. Du und Dein Team bekommen ein Rätsel, das es zu lösen gilt. Die Lösung verrät Dir, auf welche der Out Islands Du reisen wirst und was Deine Aufgaben sind!Deinen #BestBahamasMoment sollst Du dann in Deinen Social-Media-Kanälen (Facebook, Instagram, Snapchat …) mit den Kollegen zu Hause teilen.Bevor es dann nach Nassau für weitere drei Nächte geht, besuchen wir die schwimmenden Schweine der Exumas. In Nassau treffen sich alle Teilnehmer wieder und entdecken die Inselmetropole.Zum Schluss wird es dann noch mal spannend: Beim Award Event am 11. Dezember präsentiert jede Gruppe ihren ganz besonderen #MyBestBahamaMoment einer Jury – wir sind schon jetzt gespannt auf Eure Erlebnisse!Das Gewinnerteam erhält 10.000 US-Dollar. Deinen Teilbetrag kannst Du gemeinsam mit dem Veranstalter Deiner Wahl für Marketing-Aktionen Deines Reisebüros für die Bahamas verwenden.Bist Du dabei? Dann schnell hier bewerben! Anmeldeschluss ist der 30. Oktober 2021 – aber am besten registrierst Du Dich sofort, denn schon am 7. September läuft der erste Workshop für #MyBestBahamaMoment! Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden nach dem letzten Workshop am 24. November bekannt gegeben!Hier geht's zum vorläufigen Programm und den eingeschlossenen Leistungen:Und hier geht's zur Workshop-Übersicht: