Lieb und lecker, nett und sexy, das alles kann auf Curaçao "dushi" sein. Jetzt startet die Karibikinsel ein Social-Media-Gewinnspiel rund um das Zauberwort. Als Belohnung winken Superdushi-Pakete mit Geschenken von der Insel.

Karibikcharme im holländischen Look in Willemstad (Unesco-Weltkulturerbe) und über 35 bildschöne Strände, entspannter Lifestyle, feuriger Karneval und mehr als 70 schillernde Tauchspots: Curaçao hat das Zeug zur Lieblingsinsel. Das Eiland in der südlichen Karibik – und damit außerhalb der Hurrikanzone – bricht derzeit alle Besucherrekorde.