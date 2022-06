Erlebnisse & Unterhaltung

Großartige Neuigkeiten gibt es auch für Go-Karts-Fans: Der Prima Speedway ist die größte aller NCL-Kartbahnen auf See! Als erste Rennstrecke führt sie über drei Ebenen, um und durch den Schornstein des Schiffes und bietet darüber hinaus 14 Kurven, in denen 15 Fahrer gleichzeitig mit über 50 km/h um die Wette düsen können.Nicht weniger Nervenkitzel versprechen "The Drop", die weltweit erste Trockenrutsche mit freiem Fall über zehn Decks, und "The Rush" mit Wettrutschen auf zwei parallel verlaufenden Trockenrutschen.Der Galaxy Pavilion ist der Indoor-Gaming-Komplex von NCL lockt mit unter anderen mit vier neuen Simulator-Erlebnissen, zwei Escape Rooms und einer Topgolf Swing Suite – die einzige ihrer Art auf See.Zentrum der Shows und Live-Acts ist das dreistöckige Prima Theater. Das Theater wurde so konzipiert, dass die Bühne im Handumdrehen in eine weitläufige Nachtclub-Tanzfläche mit Spezial- und Lichteffekten verwandelt werden kann. Eine bewegliche LED-Leinwand lässt sich sogar von der Decke herabsenken.Im Prima Theater wird auch das für den Tony Award nominierte Musical "Summer: The Donna Summer Musical" aufgeführt. Es erzählt die bewegte Geschichte von Summers kometenhaftem Aufstieg vom jungen Starlet zur Queen of the Disco – zahlreiche Hits inklusive.