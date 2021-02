Fokus Strandurlaub: Die Barut Hotels sind mit 13 Häusern an der türkischen Küste vertreten.

Mit der luxuriösen Barut Collection, mit Kultursponsoring und vielen Auszeichnungen haben die Barut Hotels in den vergangenen Jahren von sich reden gemacht. Ins Jubiläumsjahr startet die Gruppe mit Frühbucher-Rabatten und setzt auf Kontinuität.

Luxusmarke mit vier Häusern etabliert

Barut Hotels

Premium-Konzept: 2019 wurde die Barut Collection mit derzeit vier Hotels ins Leben gerufen.

2020 ohne Stellenabbau gemeistert

Partner für Kultur-Events und Sport

Barut Hotels

Publikumsliebling: Die Barut Hotels punkten mit großer Kundenzufriedenheit und zahlreichen Auszeichnungen.

13 Hotels in Antalya, Kemer, Fethiye, Side und Sorgun, mehr als 3500 Mitarbeiter und 10.000 Betten: Aus den Barut Hotels, die 1971 in Side, Antalya, ihren Anfang nahmen, ist längst eine feste Größe an der türkischen Küste geworden. Mit 127 Preisen wurde die Hotelkette allein 2019 ausgezeichnet, die meisten davon für Hygiene, Gastronomie und Gästezufriedenheit; 44 Preise waren es 2020. Dazu passt die hohe Wiederkehrerquote von 35 Prozent.Die langjährige Treue – manche Gäste machen schon in dritter Generation in den Barut Hotels Urlaub – erklärt sich auch aus der Wandlungsfähigkeit der Anlagen. Abwechslung wissen gerade Stammgäste zu schätzen. Jüngste Innovation ist die Barut Collection, in die es vier der 13 Hotels geschafft haben. Lange Servicezeiten gehören ebenso zu dem neuen Luxuskonzept wie erstklassige À-la-Carte-Restaurants und mehr als 200 Getränke zur Auswahl.An seiner Philosophie "Happy Staff – Happy Guests" konnten die Barut Hotels auch im vergangenen Krisenjahr festhalten. Mithilfe verschiedener Arbeitsmodelle gelang es den Betreibern, die wirtschaftliche Stabilität der Mitarbeiter zu sichern, ohne das Team zu verkleinern. Und die Zeichen stehen weiter auf Wachstum. Durch die Fortsetzung der jüngsten Investitionen in Didim an der türkischen Ägäisküste, etwa 200 Kilometer südlich von İzmir, wollen es die Barut Hotels bis 2025 auf mehr als 6000 Mitarbeiter bringen.Kontinuität wird es auch bei all jenen Projekten geben, die die Barut Hotels zum Wohle von Gesellschaft und Umwelt auf den Weg gebracht haben. So spielen sie nach wie vor eine Vorreiterrolle als Festivalveranstalter, Kultur- und Sportpartner: bei den Ausgrabungen in der antiken Stadt Side etwa oder beim internationalen Akra Jazz Festival, bei klassischen Musikkonzerten und Workshops mit zeitgenössischen Künstlern, aber auch beim internationalen Fahrradrennen von Antalya.Die langjährigen Umweltprojekte der Barut Hotels sind in der Initiative "We Care Environmental Awareness Project" unter einem Dach gebündelt. Mit der Einrichtung von Katzenhäusern für pflegebedürftige Tiere übernimmt die Gruppe zudem ganz konkret vor Ort Verantwortung – und sichert sich gewiss auch damit die Wertschätzung seiner Gäste.

Weitere Informationen: baruthotels.com/de