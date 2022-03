Ebenfalls auf Tournee: Öger Tours-Vertriebsleiterin Christina Göhrl trifft Martina Stender vom Reisebüro Stender in Winsen/Luhe.

"Du bist uns Gold wert!" lautet das Motto einer vorösterlichen Promotion-Aktion von Anex Tour, Bucher Reisen und Öger Tours. Das Vertriebsteam hat dabei nicht nur Schokohasen im Gepäck.

Das Vertriebsteam der Anex-Marken ist derzeit auf Speed-Dating-Tour in Deutschland unterwegs. Das Vertriebsteam verteilt Osterüberraschungen – goldene Lindt-Osterhasen – bundesweit an etwa 500 Reisebüros. Jetzt startete die Aktion in Nordrhein-Westfalen und im Raum Hamburg.



Neben den Schokohasen erhalten die Reiseprofis während der Kurzbesuche eine Grußkarte mit einem QR-Code, der eine Überraschungsbotschaft enthält. Ein Flyer vermittelt in Kurzform die wichtigsten Verkaufsargumente und Infos unter anderem über das erweiterte Produktportfolio und die flexiblen Tarife der Veranstalter-Gruppe.

"Wir möchten uns mit der Aktion positiv in Erinnerung rufen, den Austausch suchen und mit dem Slogan 'Du bis uns Gold wert' unterstreichen, wie wichtig uns der stationäre Reisevertrieb ist", sagt Öger Tours-Vertriebsleiterin Christina Göhrl.



Anex Tour

Auch Anex-Vertriebschef Gaspare Accetta ist auf Tournee und trifft hier Silke Handor vom Reisebüro Reiseknaller.

Anex Tour

Sabine Styn von Öger Tours besucht Hatice Avci vom Reisebüro Billstedt.

Anex Tour

Dagny Berendts von Anex Tour überrascht Hilal Aydogan vom Reisebüro HRC.

Anex Tour

Inhaber Falko Holzmann mit Heidi Lesch und Christiane Röhl vom Reisebüro Holiday Land in Bad Segeberg.

Anex Tour

Überraschungsbesuch: Björn Merlet, Regionalleiter West von Anex Tour, trifft Necip Söylemis vom Reisebüro Artz Reisen.

Mehr dazu

Mehr dazu

Das Team könne im Rahmen dieser Aktion zwar nicht alle Agenturen besuchen, bei denen die Marken ein gutes Wachstumspotential sehen. "Aber weitere Aktionen, Info-Reisen und E-Learnings werden folgen, so dass wir am Ende des Jahres mit so vielen Partnern wie möglich mindestens einmal persönlich gesprochen haben wollen", verspricht Göhrl.