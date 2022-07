Insider-Tipps inklusive: Ibiza ist eine von mehr als 30 Destinationen, die mit den Reiseführern der Reihe "Highlights" in der Paxlounge erscheinen – jetzt neu mit der Rabatt-Aktion der Bademodenmarke Lascana.

Ermäßigungen bei der Bademodenmarke Lascana gibt es zur Sommersaison jetzt in jedem der mehr als 30 Reiseführer, die FVW Medien mittlerweile in der Paxlounge von Paxconnect veröffentlicht hat – ein attraktiver Mehrwert für alle Kunden, denen ihr Reisebüro die Angebote über die Paxlounge zukommen lässt.

"Nur bei mir 15 Prozent bei Lascana sichern!" – So können Reisebüros jetzt für sich werben. Möglich macht das die neue Kooperation zwischen FVW Medien und der Bademodenmarke Lascana. So können Expedienten über die Reiseführer der Paxlounge bei ihren Kunden nun nicht nur mit inspirierenden Insider-Tipps, sondern noch mit einem zusätzlichen Mehrwert punkten. Denn jeder Reiseführer enthält nun auch einen 15-Prozent-Rabatt-Gutschein von Lascana. Für die Marke modelt derzeit TV-Moderatorin Victoria Swarovski ("Let's Dance").

Mehr als 30 Destinationen am Start

Mit Insider-Know-how glänzen

Ob Badeurlaub, Städtetrip oder Fernreise: Mit opulenten Bildern und kompakten Tipps zu den Hot Spots der Destinationen machen die Reiseführer der Reihe "Highlights" über die Paxlounge Lust auf Urlaub. So können sich die Kunden neben der Hotelbeschreibung auch schon mal das Zielgebiet etwas genauer anschauen, und die Vorfreude wird kräftig wachgekitzelt.Viele Expedienten öffnen sich die Reiseführer in der Paxlounge auch fürs Beratungsgespräch, gerade dort, wo es einmal an eigener Erfahrung mit dem Zielgebiet mangelt, oder um mit ein paar Insider-Tipps zu glänzen. Die Reiseführer enthalten jeweils neun Tipps zum Zielgebiet, von denen meist drei zur Kategorie der Klassiker gehören, drei sind Gastro-Tipps und drei Insider-Tipps, die nicht so leicht zu finden sind. Einige Reiseprofis berichten sogar, dass der Reiseführer am Ende das Zünglein an der Waage war, das zur Buchung geführt hat.

Lust auf neue Themen? Her mit den Wünschen!

Nicht nur als Azubi, auch als erfahrener Reiseprofi kann man nicht jede Destination wie seine Westentasche kennen, und oft sind es gerade die besonderen Reisetrends oder Kundenvorlieben, die zur Herausforderung bei einer professionellen Beratung werden. Auch dort setzen die Reiseführer der FVW Medien an. Wie wäre es zum Beispiel mit Themen wie "Die schönsten Golfplätze auf Mallorca", "Wanderrouten für Einsteiger in Südtirol" oder "Die besten Instagram-Spots auf Curaçao"?

Wer sich für den Alltag am Counter spezielle Themen wünscht, ist herzlich eingeladen, seine Wünsche kundzutun – einfach per E-Mail (C.Wolf@fvw-medien.de).