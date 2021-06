Komfortabel und sicher mit der Familie fliegen

Einreiseregelungen Reisende müssen einen PCR-Test vorlegen, der bei Abflug nicht älter als 72 Stunden sein darf.



Vor Abflug muss eine Gesundheitsgenehmigung (Travel Health Authorization) über die offizielle Website der Seychellen-Regierung oder die mobile App beantragt werden. Hierfür werden Reisepass, Passbild, Kontaktdaten, Flugdaten, Nachweis einer zugelassenen Unterkunft, negatives PCR-Testergebnis und Kredit- oder Bankkarte benötigt sowie der Impfnachweis oder eine Krankenversicherung, die Covid-19-Erkrankungen abdeckt.



Weitere Informationen sind beim Auswärtigen Amt erhältlich.

Qatar Airways hat vom Check-In bis zum Zielort zusätzliche Hygiene- und modernsten Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, damit Familien sicher und sorglos reisen können. Dazu zählen zum Beispiel kostenlose Hygiene-Kits, Schutzkleidung für die Kabinenbesatzung und Handdesinfektionsmittel an Bord. Der Mund-Naseschutz ist für Kinder unter sechs Jahren (einschließlich Kleinkinder) nicht vorgeschrieben. Am Hamad International Airport werden zusätzlich zur regelmäßigen Desinfektion autonome, mobile Desinfektionsapparate sowie Ultraviolet-Kabinenreinigungssysteme eingesetzt.Qatar Airways legt großen Wert auf Komfort. Kinder haben genügend Platz, um zu essen, zu schlafen, sich zu bewegen und zu spielen – um die Reise zu genießen. Zudem können sich die Kinder die Zeit mit Lernprogrammen, Videospielen und Familienkinofilmen vertreiben. Das Unterhaltungssystem Oryx One Inflight Entertainment System bietet mehr als 4000 Optionen, darunter auch Klassiker wie Aschenputtel oder Tarzan auf den Kanälen Nickelodeon, Cartoon Network und Disney.