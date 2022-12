Goat Trip

Nach der Ausbildung bei einem Tauchreiseveranstalter studierte Christian Ziegenfuß International Business in Helsinki. Schon im Studium vermittelte er Reisen. 2019 gründete er Goat Trip.

Der Wettbewerb ist hart, da sind besondere Aktionen gefragt. fvw|TravelTalk stellt in einer Serie drei Aktionen von Reisebüros vor, damit ihnen die Kunden die Treue halten. Im dritten und letzten Teil erzählt Christian Ziegenfuß, Inhaber von Goat Trip in Leinefelde-Worbis (Thüringen), wie er mit einer Mode-Marke das Geschäft im Reisebüro in Schwung bringt.

