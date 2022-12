Daniela Noto, Mitarbeiterin im Reisebüro Travel and Dream in Karlsruhe, in Aktion für Social Media.

Wie das im Dezember 2021 gegründete Reisebüro Travel and Dream Social Media fürs eigene Marketing nutzt: Darum geht es im sechsten Teil unserer Serie "Mein erstes Reisebüro".

Social Media ist in der Touristik heute das, was früher das Schaufenster eines stationären Reisebüros war. Über Instagram, Facebook & Co machen die Reisebüros auf sich aufmerksam und versuchen so, Bestandskunden zu binden und so gut es geht neue Kunden anzuziehen. Deshalb setzen die Reisebüro-Kooperationen auch alles daran, ihre Partnerbüros fit zu machen für die effektive Nutzung sozialer Medien.



twa fünf Stunden pro Woche investiert Noto, um Instagram und Facebook zu bespielen. Doch das lohnt sich: Über Insta konnte das Büro bereits einige Neukunden auf sich aufmerksam machen. "Es kommen sogar auch Anfragen aus München, weil den Leuten unser Social-Media-Auftritt gefällt."





Für Reisebüros, die neu am Markt sind, ist es ungleich schwerer, die Aufmerksamkeit der Social User auf sich zu ziehen. Wie bespielt also das von Stefan Lucas im Dezember 2021 gegründete und von unser Serie begleitete Reisebüro Travel and Dream die Social-Media-Kanäle? Worauf setzt das Reisebüro die Schwerpunkte, nachdem es ja im sozialen Netzwerk von Null gestartet ist?Die Maxime der Karlsruher Agentur war: Von Anfang an dabei sein. Seit der Eröffnung ist Travel and Dream auf Social Media aktiv. Die Postings übernimmt in erster Linie die Mitarbeiterin Daniela Noto. Sie betreut sowohl Instagram als auch Facebook. Dreimal pro Woche postet sie Beiträge auf den Kanälen. Die Story-Funktion von Instagram versucht sie täglich mit News zu füttern.Besucht sie selbst oder besuchen die Kolleginnen beispielsweise Info-Veranstaltungen oder Seminare, dann lässt sie die Follower des Reisebüros daran teilhaben. "Vor Kurzem war ich abends auf einer FTI-Veranstaltung und habe darüber auf Instagram und Facebook berichtet", sagt Noto.Dabei versucht sie, die Klaviatur aller Formate auf Instagram zu nutzen – angefangen bei den Beiträgen überStorys bis zu den Reels, mit denen Videosequenzen zusammengeschnitten und mit Musik unterlegt werden können. "Die Formate bringe ich möglichst abwechselnd", sagt Noto. Sind Kollegen auf Reisen, darf das natürlich auch nicht in den Accounts fehlen.So lieferte Büroleiterin Sabrina Arnold Bilder und Texte von ihrer Südafrika-Reise, die Noto regelmäßig auf die Accounts spielte. Bewährt hat sich zudem, Fotos von den Reisen der Kunden auf Instagram und Facebook zu veröffentlichen.Luna ist zu sehen. Manchmal geht Daniela Noto auf Live-Sendung, etwa als sie im Iglu übernachtete. "Eigentlich mag ich mich aber nicht so gern selbst auf Fotos und Videos sehen", sagt sie.Aktuell hat das Reisebüro auf Instagram 345 Follower, auf Facebook sind es 218. Geringe Zahlen im Vergleich zu vielen anderen Reisebüros. Doch die Agentur setzt auf rein organisches Wachstum. Da braucht es bei neu eröffneten Accounts Zeit, bis auf Instagram und Facebook eine vierstellige Zahl an Followern erreicht wird.