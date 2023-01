Lieb Management/Nicola Ahrens

Fuhren total auf die USA ab: die zehn deutschen Expis beim Brand USA Mega Fam Trip in der Nascar Hall of Fame in Charlotte (North Carolina).

Die US-Destinationsmarketing-Organisation hat erstmals seit vier Jahren wieder einen Mega Fam Trip veranstaltet. Beim Comeback in Portland und Seattle, New Orleans und Austin, Chicago und Nashville sowie Boston und Newport waren auch deutsche Verkaufsprofis dabei.

