Das Dornröschenschloss in Disneyland Paris wurde zum 30-jährigen Bestehen des Resorts grundlegend renoviert.

Für den 6. März ist der Kick Off geplant: Dann beginnen in Disneyland Paris die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des Resorts.





30 Jahre Disneyland Paris – das will das Unternehmen gebührlich feiern. Zum Jubiläum hat sich das Resort eine Menge einfallen lassen.

Minnie Maus weiß schon, was sie anzieht. Zum 30. Geburtstag hat Disneyland Paris das Outfit der berühmten Disney-Figur überarbeiten lassen. Keine Geringere als die Star-Designerin Stella McCartney hat sich der Aufgabe angenommen. Minnie trägt zum Jubiläumsjahr einen hellblauen Hosenanzug mit dunkelblauen Punkten – statt wie bisher ein rotes Kleid mit weißen Punkten. Doch das ist nur eine Neuheit, die Disneyland Paris zum 30-jährigen Bestehen präsentiert. Das Resort bei Paris plant, das Jubiläum gebührlich zu feiern.



Am 12. April 1992 öffnete es seine Tore in Marne la Vallée, einem Vorort östlich von Paris. Starpower war garantiert zum Eröffnungs-Event: So konnten die Besucher im Disneyland Park Hollywood-Star Eddie Murphy begegnen, der durch das Resort spazierte. Bei der Gala-Show zur Eröffnung sang Tina Turner ihren Welthit "Simply the Best".



30 Jahre Disneyland Paris: Ein Wahrzeichen wird renoviert 1 / 10 Handarbeit vor Baugerüst: Für die Arbeiten wurde das Schloss weitgehend eingerüstet. (Disneyland Paris) 1 von 10 Teilen 2 / 10 Doch zunächst ein Blick zurück: So sah es aus, als vor 30 Jahren das Dornröschenschloss und der Disneypark drumherum entstanden. (Disneyland Paris) 2 von 10 Teilen 3 / 10 Auch damals waren Pflanzen und Bäume rund um das Gebäude fester Teil der Kulisse. Funfact: Disneyland Paris bietet nebenbei die größte Parkanlage von Paris. (Disneyland Paris) 3 von 10 Teilen 4 / 10 Das fertige Schloss in voller Pracht. Es ist das Wahrzeichen des Resorts und soll deshalb auch zum Jubiläum gut aussehen, ob bei Tag... (Disneyland Paris) 4 von 10 Teilen 5 / 10 ...und bei Nacht. (Disneyland Paris) 5 von 10 Teilen 6 / 10 Zum 30-jährigen Bestehen ließ Disneyland Paris das Schloss daher gründlich aufhübschen. Für die Arbeiten wurde das Baugerüst bis hoch zu den Turmspitzen gezogen,. (Disneyland Paris) 6 von 10 Teilen 7 / 10 Ein Arbeiter säubert das Mauerwerk in luftiger Höhe. (Disneyland Paris) 7 von 10 Teilen 8 / 10 Auch die Bemalung wurde teilweise in Handarbeit aufgefrischt. (Disneyland Paris) 8 von 10 Teilen 9 / 10 Andere Teile, wie Dächer, wurden abmontiert und zur Renovierung in die Werkstatt gebracht. (Disneyland Paris) 9 von 10 Teilen 10 / 10 Hier werden kleine Turnspitzen in der Werkstatt renoviert. (Disneyland Paris) 10 von 10 Teilen



Dabei hatte Disneyland Paris zunächst noch nicht die Größe von heute: Los ging's zunächst mit dem klassischen Disneyland Park, den sieben Hotels und dem Unterhaltungszentrum Disney Village.



Erst im März 2002 kam der Walt Disney Studios Park hinzu, ein zweiter Themenpark, in dem weniger die klassischen Figuren wie Micky Maus von Walt Disney gefeiert werden, sondern im Laufe der Jahre immer mehr die Helden aus den Pixar-, Marvel- und Star-Wars-Universen.

Außerdem gehören zwei Kongresszentren sowie ein 27-Loch-Golfplatz zu Disneyland Paris. Insgesamt ist das Resort ein anspruchsvolles Reiseziel, das bei Kunden auch einigen Erklärungsbedarf hervorruft.

Reisebüros spielen wichtige Rolle

Die stolzen Franzosen erinnerten sich nämlich daran, dass sie selbst wunderbare Schlösser haben. So kommt es, dass das Wahrzeichen des Disneyland Paris anders aussieht – sich nämlich am Mont St. Michel in der Bretagne orientiert. Zum 30-jährigen Bestehen hat Disneyland Paris das Schloss grundlegend renovieren lassen – auch das eine wichtige Jubiläumsaktion. Mehr dazu zeigt unsere Bildergalerie.







Deshalb setzt Disneyland Paris im Vertrieb nicht zufällig auf die Mithilfe von Reisebüros. Rund ein Drittel der Buchungen aus Deutschland kommen vom Counter, sagt Jarek Dzwonkowski, Head of Sales bei Walt Disney Parks and Resorts. Deshalb werde man auch 2022 wieder kräftig in Trainingsmaßnahmen für Reiseberater investieren. Für sie hat Disneyland Paris auch Disney Stars geschaffen, eine spezielle Plattform für Reiseprofis. Hilfreich seien Reisebüros nicht zuletzt, um Neukunden zu gewinnen. Reiseberater könnten ihnen Sicherheit geben, das Produkt zu verstehen. Und sie seien besonders erfolgreich beim Thema Upselling. So seien es vor allem Reisebüros, die Kunden etwa vorgebuchte Verpflegungsoptionen in den Restaurants des Themenparks verkauften. "Solche Vorschläge verbessern das Erlebnis des Gastes im Park und erhöhen dessen Zufriedenheit", sagt Dzwonkowski.320 Mio. Besucher hat Disneyland Paris seit der Eröffnung empfangen. Das macht das Resort zu einer der beliebtesten Touristenattraktionen Europas. Eine Tatsache, auf die Disneyland Paris stolz ist. Denn die Konkurrenz, gerade in Europa – dem "Museum der Welt", wie es oft heißt – ist hart. Gleich nebenan im Pariser Stadtzentrum steht der Eiffelturm. In London locken Westminster Abbey und Big Ben. Weltberühmt ist auch das Schloss Neuschwanstein im Allgäu.Gerade dieses Bauwerk spielt in der Geschichte der Disneyparks eine wichtige Rolle. Das Schloss, gebaut vom bayerischen "Märchenkönig" Ludwig II, inspirierte Disney einst zum Logo für das Unternehmen. So kommt es, dass in den Disneyparks weltweit große Schlossbauten stehen, die an Neuschwanstein erinnern. Das gilt für alle Resorts – außer für Paris.Um den Reisevertrieb mit Disneyland Paris vertraut zu machen, seien auch im Jubiläumsjahr wieder Aktionen geplant, bei denen Verkäufer das Resort besuchen können, erläutert Dzwonkowski.Ein guter Anlass dafür sei die im Sommer geplante Eröffnung eines neuen Themenbereichs: Dann können große und kleine Besucher den "Avengers Campus" erleben, in dem sich alles um die Marvel-Superhelden Spider Man, Iron Man & Co dreht. Man darf gespannt sein, ob sich auch dazu wieder der ein oder andere Hollywood-Star in Disneyland Paris einfindet.