Fünf Reiseprofis stehen beim Roundtable Rede und Antwort: Christian Pawelczyk (Reisebüro Christian Reisen), Meike Oßendorf (Reisebüro Reisekompass), Chafi Mrouki (DRV), Yasemin Akladious (FTI) und Riadh Dekhili (Fremdenverkehrsamt Tunesien).

Tunesien beeindruckt mit spektakulären Landschaften und Sehenswürdigkeiten auch abseits der Badestrände. Wie sich die neuen Chancen vermarkten lassen, darum geht es am 9. Juni beim Roundtable auf Counter Place.

Mehr dazu

Destination Forum Tunesien (Teil 2): Den Süden Tunesiens hautnah erleben

1 / 50 Willkommen im Hotel Palm Beach. Am nächsten Morgen ging es für die Gruppen auf ihre Touren. (Timo Schaube) 1 von 50 Teilen 2 / 50 Ganzer Einsatz: Die Gruppe beteiligte sich daran, 40 Palmen entlang der Zufahrt zum Flughafen von Tozeur zu pflanzen. Alexandros Soultanidis vom Reisebüro Hellas Reisen in Hagen in Aktion. (Marcel Kautz) 2 von 50 Teilen 3 / 50 Griff ebenfalls zur Schaufel: Guido Münch von R+M Tours in Rheinbach. (Marcel Kautz) 3 von 50 Teilen 4 / 50 Das Team in Grün der Tour "Atemberaubende Landschaften" grüßt von der Felsformation Ong Djemel. (Timo Schaube) 4 von 50 Teilen 5 / 50 Kulissen aus einer der Star-Wars-Episoden nahe Tozeur, heute sind sie eine Touristenattraktion. (Timo Schaube) 5 von 50 Teilen 6 / 50 Heute dienen die Kulissen als Hintergrund fürs Gruppenfoto. (Marcel Kautz) 6 von 50 Teilen 7 / 50 Temperamentvoller Empfang durch eine Berber-Gruppe. (Marcel Kautz) 7 von 50 Teilen 8 / 50 Gaumenfreuden für die Gäste. (Timo Schaube) 8 von 50 Teilen 9 / 50 Aufforderung zum Tanz in der Wüste. (Marcel Kautz) 9 von 50 Teilen 10 / 50 Diesmal geht es ohne Allrad-Fahrzeuge weiter. (Marcel Kautz) 10 von 50 Teilen 11 / 50 Endlich Wasser: Ankunft in der Oase. (Marcel Kautz) 11 von 50 Teilen 12 / 50 Die Gruppe "Im Land der Berber" genießt das Mittagessen in einem Restaurant in Guermassa vor imposanter Felskulisse. (Marcel Kautz) 12 von 50 Teilen 13 / 50 Die "Moschee der sieben Schläfer" in Chenini. (Marcel Kautz) 13 von 50 Teilen 14 / 50 Rast an der Moschee. (Marcel Kautz) 14 von 50 Teilen 15 / 50 Tee und Kuchen für Christian Große. (Marcel Kautz) 15 von 50 Teilen 16 / 50 Höhenangst verboten! Das Team "Körper und Geist im Einklang mit der Natur" hebt ab. (Timo Schaube) 16 von 50 Teilen 17 / 50 Am nächsten Tag gab es keine Ballonfahrt, aber immerhin einen mit Seilen gesicherten Aufstieg. (Marcel Kautz) 17 von 50 Teilen 18 / 50 Wüsten-Impressionen am Ong Djemel. (Timo Schaube) 18 von 50 Teilen 19 / 50 Tunesische Fernsehteams begleiteten die Touren. (Timo Schaube) 19 von 50 Teilen 20 / 50 Team Gelb ("Körper und Geist im Einklang mit der Natur") grüßt die Star-Wars-Fans. (Timo Schaube) 20 von 50 Teilen 21 / 50 Team Blau ("Im Land der Berber") voller Vorfreude. (Timo Schaube) 21 von 50 Teilen 22 / 50 Team Weiß ("Leben wie die Nomaden") geht gleich ebenfalls auf Tour. (Timo Schaube) 22 von 50 Teilen 23 / 50 Team Grün ("Atemberaubende Landschaften") macht sich ebenfalls startklar. (Timo Schaube) 23 von 50 Teilen 24 / 50 Mitmachen beim Tanz der Berber. (Timo Schaube) 24 von 50 Teilen 25 / 50 Mit Quads auf Tour Richtung Tozeur. (Timo Schaube) 25 von 50 Teilen 26 / 50 Kurzer Foto-Stop. (Timo Schaube) 26 von 50 Teilen 27 / 50 Backstein-Baukunst in Nafta. (Timo Schaube) 27 von 50 Teilen 28 / 50 Beliebte Selfies: Kerstin Schmitz (US Bike Travel, links) und Melanie Kubowski (HM Eventmanagement) mit Kindern. (Timo Schaube) 28 von 50 Teilen 29 / 50 Komfortabel-rustikal: Das Camp Les Palmiers in der Oase von Tozeur. (Timo Schaube) 29 von 50 Teilen 30 / 50 So sieht’s in den Zelten aus. (Timo Schaube) 30 von 50 Teilen 31 / 50 Und die edle Variante gibt es auch ... (Timo Schaube) 31 von 50 Teilen 32 / 50 ... samt Pool (Timo Schaube) 32 von 50 Teilen 33 / 50 Yoga-Stunde in der Oase. (Timo Schaube) 33 von 50 Teilen 34 / 50 Dann ging‘s aufs Rad. (Timo Schaube) 34 von 50 Teilen 35 / 50 Pause unter Palmen. (Timo Schaube) 35 von 50 Teilen 36 / 50 Herzliche Willkommen: Baumhäuser im Diar Abou Habibi. (Timo Schaube) 36 von 50 Teilen 37 / 50 Fast wie in Arizona: Felsformation in der Region um Chenini. (FVW Medien/MK) 37 von 50 Teilen 38 / 50 Das Hotel Ksar Ouled Dabbeb nahe Tataouine bietet Vier-Sterne-Standard und Zimmer nach traditioneller Bauart mit zeitgemäßem Komfort. (FVW Medien/MK) 38 von 50 Teilen 39 / 50 Pause mitten im (ausgetrockneten) Salzsee Chott el Jerid, der zum größten zusammenhängenden Salzseegebiet der Erde gehört. (Timo Schaube) 39 von 50 Teilen 40 / 50 Klettern im Hochseilgarten der Sahara Lodge. (Timo Schaube) 40 von 50 Teilen 41 / 50 Workshop-Tag: Begrüßung durch den Gouverneur der Region Tozeur, Aymen Bejaoui. (Timo Schaube) 41 von 50 Teilen 42 / 50 DRV-Präsident Norbert Fiebig, an den Tagen zuvor schon mit der Gruppe unterwegs, leitet den Workshop-Tag ein. (Timo Schaube) 42 von 50 Teilen 43 / 50 Jede der vier Gruppen stellte die Eindrücke ihrer Tour vor, hier Sophie Kermer (Reisebüro Reiseträume), Dirk Heinrich (Diamir) und Sven Thomas (Surfbude.de). (Timo Schaube) 43 von 50 Teilen 44 / 50 Tunesische Leistungsträger stellten sich vor. (Marcel Kautz) 44 von 50 Teilen 45 / 50 Austausch mit lokalen Partnern: Die deutschen Reiseprofis machten davon regen Gebrauch. (Timo Schaube) 45 von 50 Teilen 46 / 50 Feuerspektakel zum Gala-Empfang am Schlusstag in der Oase von Tozeur. (Timo Schaube) 46 von 50 Teilen 47 / 50 Lichterhimmel vor der Location. (Timo Schaube) 47 von 50 Teilen 48 / 50 Das Showprogramm bot eine Mischung aus Akrobatik ... (Timo Schaube) 48 von 50 Teilen 49 / 50 ... Tanz ... 49 von 50 Teilen 50 / 50 ... und viel Musik zum Mitmachen. (Timo Schaube) 50 von 50 Teilen

Beim Destination Forum Tunesien konnten sich mehr als 60 Reiseprofis aus Deutschland ein Bild machen von der beeindruckenden Vielfalt Tunesiens in der Region Tozeur abseits der Badestrände. Sie erlebten im Süden des Landes herzliche Menschen, die große Hoffnungen in den Tourismus setzen, grandiose Landschaften und gewannen bewegende Eindrücke von der "Magie des Südens" Wir greifen die Begeisterung auf, und zwar in Form eines digitalen Roundtable , bei dem die Eindrücke dieser Reise lebendig werden. Fünf Reiseprofis diskutieren über das Potenzial des nordafrikanischen Mittelmeerlandes auch abseits des Mainstream:Tunesien-Expertinvon FTI Touristik,, Direktor des Fremdenverkehrsamts Tunesien in Deutschland,, Inhaberin des Reisebüros Reisekompass in Ochtrup,, Inhaber des Reisebüro Christian Reisen in Görlitz, sowie, Projektleiter Tunesien des DRV.Welche Highlights und Geheimtipps bietet das Landesinnere? Wo gibt es neue Touren und Aktivitäten? Und wie lassen sich die neuen Chancen vermarkten? Darum geht es beim