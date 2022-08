Die Karibik lockt unter anderem mit Traumstränden wie hier auf Jamaika.

Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Karibik geht wieder auf Roadshow. Ende September lädt sie Reiseprofis in vier Städten ins Kino ein.

Die Kino-Roadshow, bei der die AG Karibik mit Cinemaxx zusammenarbeitet, startet am 6. September in Berlin. Es folgen Hannover am 27. September, Dresden am 28. September und Offenbach am Main am 29. September. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18.30 Uhr.Die AG Karibik ist mit mehreren touristischen Partnern aus den Destinationen unterwegs. Geplant sind verschiedene Präsentationen im Kinosaal sowie Schulungen an Infoständen.Anmeldungen für die Roadshow sind hier möglich. Rückfragen sind per E-Mail an karibik@so-network.de möglich.