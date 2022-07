Mario Trumm aus Kusel in der Pfalz, Partner von Mein Urlaubsglück

Die mobile Vertriebsmarke Mein Urlaubsglück will ihre Berater mit einem Cabrio erfreuen. Wie die Mitglieder an das Gefährt kommen.

Mehr dazu

Mehr dazu Mobiler Reisevertrieb Rita AG kommt mittlerweile auf 120 Aktionäre

Es ist ein Fiat 500 mit Faltdach, der durch deutsche Lande preschen soll. Die unabhängige Kooperation Mein Urlaubsglück will den dunkelblauen Flitzer ihren Beratern fünf Jahre zur Verfügung stellen. Die mobilen Berater können das Auto jeweils einen Monat nutzen.Mit der Marketing-Idee will die Zentrale die Verkäufer unterstützen, in ihrem lokalen Umfeld bekannter zu werden und neue Kunden zu gewinnen. Der Wagen trägt auf dem Heck den Namen des jeweiligen Beraters.Die Tournee soll gleichzeitig ein Dankeschön an die laut Geschäftsführerin Karin Koch inzwischen 250 Mobilen sein. Die Aktion dürfte gut ankommen. Das Interesse der Verkäufer an dem mobilen Untersatz sei bereits jetzt so groß, dass Mein Urlaubsglück ein weiteres Exemplar dieses limitierten Sondermodells angefragt hat.Zur Rita AG gehören neben der Kooperation mein Urlaubsglück noch zwei weitere mobile Verbunde. Mit der technischen Plattform arbeiten auch die mobilen Systeme AER Mobile, ein Joint-Venture mit der AER Kooperation, sowie der Travelista Reisevertrieb, ein Joint-Venture mit Lufthansa City Center.