FVW Medien

In unserer nächsten fvw|TravelTalk Mittendrin Sendung streamen wir live aus dem Reisebüro Reiseland Barmbek und geben Tipps, wie Expedienten nachhaltige Reisen auf Instagram bewerben können.

Wie können Reisebüros nachhaltige Reisen auf Instagram bewerben? Das zeigt Michelle Meins, Auszubildende im Reiseland-Büro in Barmbek, in unserer Live-Sendung fvw|TravelTalk-Mittendrin am 16. Juni, 13 Uhr. Wir senden aus dem Reisebüro.