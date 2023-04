fvw|TravelTalk hat eine Online-Umfrage zur Kreuzfahrt gestartet. Dabei können Reisebüros die Reedereien auf Hochsee und Fluss nach Produkt- und Vertriebsleistungen bewerten. Und zu gewinnen gibt es auch etwas.

Wer hat die schönsten Kabinen? Wo sind die beliebtesten Routen? Und wer zahlt die besten Provisionen? Jetzt können Reiseprofis die Kreuzfahrt-Reedereien in einer großen Online-Umfrage bewerten. Wie schon vor der Pandemie, veröffentlicht fvw|TravelTalk die Ergebnisse in der Kreuzfahrt-Studie 2023, die im Frühsommer erscheint.Bewertet werden die wichtigsten Hochseereedereien sowie Flusskreuzfahrten-Veranstalter nach ihren Produkt- und Vertriebsleistungen. Außerdem können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage ihre Einschätzung zu allgemeinen Fragen im Kreuzfahrt-Segment, etwa zum Thema Nachhaltigkeit, abgeben.Die Umfrage wird vom Marktforschungsinstitut Innolink durchgeführt, die Antworten werden anonymisiert und in Gruppen ausgewertet. Eine Teilnahme lohnt sich auf jeden Fall: Mit etwas Glück gewinnt man einen Best-Choice-Gutschein im Wert von 50 Euro. Jetzt mitmachen!