Arosa

Die Arosa Stella sowie deren Schwesterschiff Luna befahren in diesem Jahr die Rhône.

Das E-Learning-Tool "Kurs Arosa" startet in eine neue Saison 2023. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Fahrtgebiet Rhône/Saône in Südfrankreich. Reisebüros, die alle Etappen gemeistert haben, können etwas gewinnen.

Arosa hat seine interaktive Online-Schulungsreihe "Kurs Arosa" überarbeitet. In diesem Jahr geht es schwerpunktmäßig auf die Rhô