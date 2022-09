Quereinsteigerin Anja Berger arbeitet im Sonnenklar TV Reisebüro in Jena.

Was bewegt Menschen dazu, den Quereinstieg in den Reisevertrieb zu wagen? fvw|TravelTalk hat einige befragt, die aus anderen Branchen in die Touristik gewechselt sind. Wir stellen sie und ihre Motivation in einer Serie vor.

Anja Berger (52) arbeitet im Sonnenklar.TV Reisebüro in Jena und nimmt am aktuellen TVG-Quereinsteiger-Programm teil. Sie kommt aus der Baubranche.





Animiert durch den Sohn

Mehr dazu

Noch zweigleisig unterwegs

Mehr dazu

Mehr dazu Mehr Angebote FTI setzt auf Nachwuchs und Quereinsteiger

Sie haben im Büro gearbeitet, bei der Kripo und im Autohaus. Doch das ist vorbei: Jetzt verdienen sie ihr Geld mit dem Verkauf von Reisen. Warum das? Die Reisebüros brauchen dringend Menschen, die Reisewillige beraten.Die Franchise-Kette Lufthansa City Center hat deshalb ein Quereinsteigerprogramm namens Jump ins Leben gerufen. Erste Absolventen sind gestartet. Auch TVG und der TUI-Vertrieb arbeiten mit Menschen, die einst in anderen Bereichen zu Hause waren. Was hat sie zum Branchenwechsel motiviert?Ich arbeite im Büro einer Baufirma und bin seit dem 1. Mai 2022 in einem zweiten Arbeitsverhältnis im Sonnenklar.TV Reisebüro in Jena.Mein Sohn Florian ist bereits seit zehn Jahren bei Sonnenklar.TV im Reisebüro beschäftigt, ich war daher in gewisser Weise schon immer in Kontakt mit der Reisebranche. Ich konnte mir so einen guten Einblick verschaffen und fand die Arbeit schon immer interessant. Da die Auftragslage in der Baubranche momentan etwas schleppend ist, habe ich den Zeitpunkt genutzt, um nochmals neue Wege einzuschlagen und habe mich für das Quereinsteigerprogramm angemeldet.Wie gesagt, liegt das Thema Reisen bei uns in der Familie im Blut, und ich habe eine gewisse Grundkenntnis über meinen Sohn. Auch in der Baubranche bin ich in täglichem Kontakt mit Kunden, somit fällt mir der Umgang mit Urlaubssuchenden im Reisebüro leicht. Für das tiefgreifende fachliche Wissen braucht es sicherlich etwas Zeit, aber ich habe großartige Kolleginnen und Kollegen, die mir hierbei helfen – und aus dem Quereinsteigerprogramm werde ich viel lernen können.Sicherlich die beiden Beschäftigungsverhältnisse unter einen Hut zu bringen. Es ist natürlich herausfordernd, hier die Balance zu halten und sich nach der Arbeit nochmals konzentriert dem Lernen der vielen Themenbereiche zu widmen. Aber die Mühe lohnt sich, und ich habe Freude daran – und ich merke auch im täglichen Umgang mit Reisesuchenden, wie ich immer sattelfester werde.Das freundliche und sichere Auftreten gegenüber Kunden ist eine Qualität, die ich mir in meinem bisherigen Berufsleben gut angeeignet habe und die mir auch im Reisebüro zugutekommt.Ich würde es jedem empfehlen, der Freude an direktem Kontakt mit Menschen und eine Leidenschaft dafür hat, Reisen zu empfehlen – und natürlich selbst gerne reist. Es ist sehr motivierend und toll, von Leuten nach der Reiserückkehr ein positives Feedback zu bekommen.Ich bin sehr zufrieden damit, wie das Quereinsteigerprogramm läuft und empfinde es als eine große Bereicherung. Ich bin froh, dass ich diese Chance bekommen habe und kann mir gut vorstellen, nach Abschluss des Programms von der Teilzeit Abschied zu nehmen und als Vollzeit-Touristikerin zu arbeiten.