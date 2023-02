Der CEO von Bentour Reisen, Deniz Uğur, im Travelholics-Podcast mit Roman Borch.

Die Digitalisierung der Reisebranche ist in vollem Gange und viele Reisefirmen sehen darin große Chancen. Zu dieser Gruppe der Optimisten gehört auch der CEO von Bentour Reisen, Deniz Uğur. Im Travelholics-Podcast schildert er, warum dem so ist.

Mehr dazu

Mehr dazu Kooperation mit CFM Media Bentour bietet neue Reise-App für den Urlaub

Mehr dazu

Mehr dazu 22 Termine 2023 Bentour geht wieder auf Roadshow

Über Hypes wie Blockchain, Open AI, Chat-GPT und digital Travel Companions muss nicht immer mit Technik-Nerds gesprochen werden.Findige Unternehmer beschäftigen sich ebenfalls mit diesen Themen und sie haben oft genaue Vorstellungen, wie digitale Lösungen und Ideen für das zukünftige Geschäft eingesetzt und Prozesse entsprechend angepasst werden müssen.Einer von diesen Unternehmern ist in dieser Episode Gast im Travelholics-Podcast-Studio und ist in der Touristik gut bekannt. Es handelt sich dabei um den CEO von Bentour Reisen, Deniz Uğur.Im Gespräch mit dem Podcaster Roman Borch schildert er, wie wichtig Bots, lernende Maschinen und smarte Vertriebslösungen für den Erfolg der Touristik sind.Bereits auf dem fvw|TravelTalk Kongress in Antalya im vergangenen Jahr hatte der Bentour-Chef sich für per Blockchain handelbare Reisen ausgesprochen . "Alles wird gehandelt. Wieso nicht auch Reisen?", so Uğur damals.