Im Travelholics-Podcast der Woche äußert sich Koray Çavdır, Coral Travel Group, unter dem Eindruck der Türkei-Erdbeben, zur Wichtigkeit von Pauschalreisen und weiteren relevanten Themen.

In dieser Episode geht es um die besondere Situation für das "Reiseland Türkei", nach der schrecklichen Katastrophe, die die Menschen in Syrien und der Türkei erleiden müssen.Um Einschätzungen und Informationen zu erlangen, hat sich der Travelholics-Podcaster Roman Borch auf den Weg nach Düsseldorf gemacht, um Koray Çavdır von der Coral Travel Group, zu der die Ferien Touristik gehört, zu treffen.Reisen verbindet und die Coral Travel Group hat sicher auch zukünftig einen Anteil daran. Auf die Frage von Borch, wie sich das Erdbeben auf die Buchungen auswirkt, erklärt Çavdır: "Storno- oder Umbuchungsanfragen sind verschwindend gering. Da merken wir jetzt keine Erhöhung beziehungsweise keinen Trend. Was Neubuchungen angeht, da sehen wir schon einen Dämpfer – sowohl bei uns als auch in der Branche."Doch es wird auch über Pauschalreisen im Allgemeinen gesprochen. Çavdır sagt, dass Pauschalreisen das Kernprodukt in allen Quellmärkten seien, zumal es dem Kunden ein gewisses Maß an Sicherheit biete. "Erstens die finanzielle Sicherheit durch die Absicherungen. Zweitens die Sicherheit und Garantie, dass man zurückgeholt wird, wenn irgendetwas passieren sollte. Drittens gibt die Pauschalreise dem Kunden eine gewisse Budgetsicherheit", erklärt der Top-Touristiker.Mehr Informationen gibt es im Travelholics-Podcast der Woche: