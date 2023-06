Travelholics

Roman Borch traf Julian Kögel in Berlin.

Der Podcaster Roman Borch hat den Sohn des HLX-Chefs Karlheinz Kögel in Berlin getroffen. Julian Kögel, CEO YGO, will mit neuen Ideen und innovativen Ansätzen die Pauschalreise neu erfinden – wie der Vater, so der Sohn.