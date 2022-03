Roman Borch spricht mit Professor Armin Brysch über Chancen und Risiken des Metaverse.

Über das von Facebook-Chef Mark Zuckerberg angekündigte Metaverse wird viel diskutiert. Doch was hält das Vorhaben für die Reisebranche bereit? Ein Gespräch mit Professor Armin Brysch.

Mit dem Metaverse entsteht gerade eine Parallelwelt, die scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten bietet. Auch für das Reisen und Erlebnisse? Armin Brysch, Professor an der Fakultät für Tourismus-Management an der Hochschule Kempten, spricht zum Thema in unserem Podcast.