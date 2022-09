Die Sabre-Vertreter Dirk Schachtsiek und Tom Fecke geben Einblicke in die künftigen Ziele des Unternehmens für die D/A/CH-Region. Es geht auch um die Zusammenarbeit mit Peakwork um das neue Produkt "Sabre Vacations".

Fast 10.000 Angestellte arbeiten bei Sabre, einem Technologiekonzern, dessen Lösungen mehr als eine Milliarde Menschen nutzen, um ihre Reisen zu planen, zu buchen und abzuwickeln.



Mehr dazu

Da wurde es Zeit, dass der Travelholics-Podcaster Roman Borch Tom Fecke, Regional Director Central Europe & Managing Director Sabre, und Dirk Schachtsiek, Senior Sales and Key Account Manager, nach Berlin einlädt, um nachzufragen, wie die Zukunft für Partner, Kunden und die Welt aussieht.Fecke und Schachtsiek berichten im Travelholics-Podcast der Woche unter anderem von den konkreten Projekten, die Sabre für den D/A/CH-Markt in der Pipeline hat.Es geht auch um das neue Produkt "Sabre Vacations", das für die Reisebüros in Deutschland hochinteressant sein dürfte. Auch die Themen Blockchain und KI werden gestreift und die Zusammenarbeit mit Peakwork beleuchtet.