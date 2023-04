Der zweite Teil des Podcasts mit Oliver P. Mueller, Herausgeber der "Kreuzfahrtbibel", bietet unter anderem Insider-Wissen über Trends in der Kreuzfahrt-Branche.

Im zweiten Teil vom Cruise-Special mit dem Kreuzfahrt-Experten Oliver P. Mueller bietet der Travelholics-Podcaster Roman Borch wieder jede Menge Expertenwissen und Stories zu Kreuzfahrtschiffen, Häfen und Trends in der Cruise Industry. Das Motto des Podcasts lautet "Alle Sieben Meere – Schiffe, Häfen, Kreuzfahrtträume". An dem Gespräch nahm auch Captain Ned Tutton teil.



Einen Ausflug in die Geschichte der Seereisen gibt es ebenfalls im Talk, der durch eine sehr besondere "Special Appearance" zusätzlich bereichert wird.Dabei wird ein Blick auf die neuesten Trends in der Kreuzfahrt-Branche geworfen – Inseln als Themenparks und digitalisierte Terminals.Diskutiert wird auch über inovative Ansätze und umweltfreundliche Techniken Der Digi-Talk an Bord der Scenic Eclipse in der Sea of Cortéz mit dem Herausgeber der "Kreuzfahrtbibel" bietet wieder viele Insider-Tipps, um das Beste aus einer Kreuzfahrt herauszuholen und als Reisebüro perfekt beraten zu können.Von der Auswahl des für jede Zielgruppe passenden Schiffes und der besten Route bis hin zu Geheimtipps, die nur erfahrene Kreuzfahrt-Reisegäste kennen – Oliver P. Mueller hat die Antworten auf nahezu jede Frage.Hier geht es zum Podcast: