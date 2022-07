Die Stadtmauern von Thessaloniki.

Mit einer achttägigen Info-Reise nach Hellas will CTS Reiseverkäufer für die Ionischen Inseln begeistern. Veranstalten die Expedienten anschließend eine Gruppenreise in die Region, erhalten sie einen Rabatt.

CTS Reisen veranstaltet vom 21. bis 29. Oktober 2022 eine Info-Reise nach Griechenland. Genau genommen dürfen sich die Teilnehmer auf landschaftliche und historische Attraktionen auf den Ionischen Inseln freuen, wirbt CTS.

Am ersten Tag fliegen die Reiseverkäufer vormittags entsprechend Ihrer Wahl je nach Reisetermin von Düsseldorf, Frankfurt, München oder Stuttgart nach Thessaloniki, wo noch am selben Tag eine Panoramafahrt stattfindetAm zweiten Tag geht es nach Ioannina. Dort erwartet die Expedienten ein Besuch der befestigten Altstadt aus osmanischer Zeit und Ausflüge in den Vikos-Aoos-Nationalpark und in das Bergdorf Monodendri.Am Fährhafen Igoumenitsa wird nach Korfu übergesetzt, wo am dritten Tag unter anderem der "Sissi-Palast", der einst der idyllische Sommersitz der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn gewesen ist, besucht wird.

Weitere Stationen mit Rundfahrten und Besuchen sind Lefkas, Nikopolis, Kaminia/Skafidia, Olympia, Naftapakos, der Kanal von Korinth, Diakofto, Kalavrita und Athen.

Ein besonderes Higlight stellt eine "Minikreuzfahrt" dar. Die Reiseverkäufer passieren von Nidri aus die einstige "Onassis-Insel" Skorpios, erleben den Strand von Porto Katsiki sowie die Papanikolis-Höhle auf der Insel Meganisi. Außerdem werden Fiskardo auf Kefalonia und Kioni auf Ihtaka angelaufen.

Falls die Teilnahme an einer Info-Reise von CTS der Vorbereitung einer Gruppenreise dienen sollte, erhalten die betroffenen Teilnehmer bei Buchung und Durchführung innerhalb von drei Jahren in das entsprechende Zielgebiet eine Gutschrift in Höhe von 50 Prozent der verauslagten Kosten für eine Person.