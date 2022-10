Der Spezialist Cuba Buddy bietet exklusive Reiseangebote nach Kuba an.

Der Kuba-Spezialist ist eine Partnerschaft mit dem kubanischen Künstler-Kollektiv Clandestina eingegangen. Mitte Oktober findet eine diesbezügliche Veranstaltung in Berlin statt. Reiseverkäufer können an der Veranstaltung kostenfrei und ohne Voranmeldung teilnehmen.

Cuba Buddy ist mit dem Mode-Label Clandestina eine Partnerschaft eingegangen, um eine gemeinsame Kollektion zu launchen. Clandestina wurde bereits in bekannten Magazinen und Zeitungen wie "Vogue", der "New York Times" oder dem "Guardian" gefeatured.

Diesbezüglich findet am 14. und 15. Oktober in der Oranienstraße 183 in Berlin das Launch Event von Cuba Buddy und Clandestina statt.



Beim Launch Event werden neben der Fashion Show kubanische Speisen und Getränke, Live-Musik und Salsa-Tänzer für einen kubanischen Abend sorgen. Zudem werden Kubanerinnen und Kubaner aus der Berliner Kunstszene für zwei Tage ihre Werke dort ausstellen. Der Eintritt ist frei und ohne Voranmeldung möglich.Der Kuba-Spezialist hat für interessierte Reiseverkäuferinnen und -verkäufer einen Partnerbereich eingerichtet, der online abgerufen werden kann. Im Partnerbereich lassen sich Informationen zu Konditionen, Support und Produkten vorfinden. Cuba Buddy verspricht zehn Prozent an Provision ab der ersten Buchung.