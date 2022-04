Mit dem Sicherungspaket bietet Novasol seinen Kunden schon seit vielen Jahren Schutz vor möglichen Stornokosten im Falle von Krankheit oder Arbeitslosigkeit. Zwei weitere, optional buchbare Pakete verbessern nun diesen Schutz.

Das Sicherheitspaket zum Preis von 8 Euro bietet unter anderem die Möglichkeit der einmaligen kostenfreien Umbuchung bis 40 Tage vor Anreise und schützt den Kunden beim krankheitsbedingten Reiseabbruch (auch des mitreisenden Haustieres). Der Restwert der Buchung wird bis zu 1000 Euro erstattet.

Für nur 29 Euro ist der gemeinsame Kunde ab sofort mit dem neuen Sicherheitspaket PLUS auf der sicheren Seite. Dieses Paket bietet neben den Leistungen des Sicherungs- und des Sicherheitspakets zusätzlich sowohl eine kostenlose Umbuchung bis 30 Tage vor Anreise auf ein beliebiges Ferienobjekt und/oder ein beliebiges Reiseziel als auch eine kostenlose Stornierung des Ferienobjekts bis 30 Tage vor Anreise (gilt nicht für die 29 Euro)

Das Sicherheitspaket PLUS kann via Reisebüro Login unter www.reisebueroservice.de gebucht und während des Buchungsablaufs als Komponente hinzugefügt werden. Alternativ lässt sich das Objekt über das CRS-System optionieren und das Sicherheitspaket PLUS via E-Mail/Telefon über die Sales & Service Abteilung Hamburg bestellen.

Wichtig: Das Sicherheitspaket PLUS kann ausschließlich am Tag der Buchung (Eingang der E-Mail) oder bis zum Ablauf der Optionsfrist gebucht werden. Eine Buchung über die CRS-Systeme ist aus technischen Gründen nicht möglich. Stornierungen müssen über die MyBooking-Seite des Kunden erfolgen.