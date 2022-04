Novasol hat eine einzigartige Auswahl an Feriendomizilen, und stetig kommen weitere Einzelobjekte oder ganze Feriendörfer und Ferienparks hinzu. Da ist für jeden das Passende dabei, ob für den ausgedehnten Sommerurlaub oder für das Wochenende mit Freunden oder der Familie.

Urlaub in Deutschland ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden und wird inzwischen auch im Reisebüro verstärkt nachgefragt. Feriendomizile von Novasol gibt es im ganzen Land, vom südlichen Schwarzwald bis zu den Stränden von Nord- und Ostsee. Das vielfältige Spektrum reicht von typisch skandinavischen Holzhäusern wie an der Ostsee in Schönhagen über exklusive Apartments wie etwa in Travemünde oder Prora Solitaire bis hin zu maritimen, schwimmenden Häusern im OstseeResort Olpenitz.

Einen ganz besonderen Ferienhaus-Urlaub mit Resort-Charakter im skandinavischen Stil erwartet die Gäste im Marissa Ferienpark am Dümmer See in der Nähe von Osnabrück, wo noch 2022 weitere 500 Feriendomizile sowie zahlreiche Freizeit- und Wellness-Angebote entstehen. Doch auch an der Nordsee gibt es mit dem NordseeResort Büsum ein neues Angebot von Vier- und Fünf-Sterne-Ferienhäusern und -wohnungen, das in diesem Jahr bereits stark nachgefragt ist.



Novasol

