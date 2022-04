In Dänemark, Norwegen oder Schweden sind volle Strände oder überlaufene Attraktionen ein Fremdwort. Bei Novasol reicht die Auswahl an Ferienhäusern von gemütlichen Holzhäusern bis zu luxuriösen Domizilen mit Sauna, Whirlpool oder Pool.

Norwegen steht bei Wanderern wie auch Aktivurlaubern generell hoch im Kurs, ziehen doch die majestätischen Fjord- und Gebirgslandschaften schon seit vielen Jahrzehnten Touristen aus aller Welt an. Was könnte beispielsweise für einen Angler schöner sein als ein Anglerhaus von Novasol mit knisterndem Kaminfeuer und eigenem Boot? Norwegen ist einfach ein wahres Naturparadies.

Schweden kennt manch einer vielleicht bislang nur vom Besuch in einem der schwedischen Möbelhäuser? Zeit also, das Land der Elche und der vielen Seen mit seiner nahezu unberührten Natur einmal im Original zu erleben. Gerade für Familien mit Kindern gibt es in Schweden viel zu entdecken. In der einzigartigen Natur des skandinavischen Königreichs ist nicht nur Platz für die weltbekannten Kindergeschichten Astrid Lindgrens, hier finden sich auch viele traumhafte Ferienhäuser direkt an einem der zahllosen schwedischen Seen.



Dänemark ist schon immer das Land der hochwertigen Häuser gewesen. Jetzt hat Novasol darüber hinaus eine ganz besondere Kategorie von Häusern eingeführt: die Luxury Collection mit außergewöhnlichen Ferienhäusern, die sich von der Masse abheben. Zum Beispiel durch eine spektakuläre Umgebung, durch herausragende Architektur oder eine besonders hochwertige Einrichtung.



Bei entsprechend gekennzeichneten Häusern haben die Kunden die Freiheit, bis 14 Tage vor Anreise kostenfrei zu stornieren. Die Buchung muss dabei bis zum 10. Juni 2022 getätigt werden, und die Ankunft darf nicht später als bis zum 25. Juni 2022 erfolgen.

