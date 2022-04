Es hat sich herumgesprochen: Kroatien ist das neue Italien. Endlose Strände, unzählige einsame Inseln in der Adria, jahrtausendealte Kultur, köstliche Landhausküche, mediterrane Lebensart – und das alles ohne Stress und Gedränge.

Mit tausenden Top-Adressen ist Novasol der größte Anbieter für ein privates Ferienhaus oder eine Ferienwohnung in Kroatien. Die Auswahl an reizvollen Reisezielen ist riesig. Denn Kroatien bietet viele erholsame Urlaubsorte abseits des Massentourismus. Einzigartig ist auch Kroatiens Insellandschaft in der Adria. Als Ziel für Autofahrer stehen sicherlich Istrien und die Kvarner Bucht ganz oben, aber auch zahlreiche Flugverbindungen machen Kroatien sehr attraktiv.

Gerade erst in dieser Saison hat Novasol die Luxury Collection neu eingeführt: eine handverlesene Sammlung von Vier- und Fünf-Sterne Domizilen, die entweder außergewöhnlich gelegen, herausragend gestylt oder mit besonders luxuriösen Annehmlichkeiten ausgestattet sind. Selbstverständlich gehören eine Klimaanlage und W-LAN immer dazu. Die Häuser lassen sich ganz einfach im Reisebüro Login unter dem Punkt "Spezielle Extras – Luxury Collection" für den Kunden herausfiltern.



Novasol kann in Kroatien aber auch noch mit einem weiteren Bonbon aufwarten, denn für Anreisen zwischen Anfang Juli und Anfang August (Kalenderwochen 27 bis 31) hat Novasol die Preise für viele Apartments mit oder ohne Pool um bis zu 10 Prozent gesenkt. Wenn das kein Verkaufsargument ist!

Wichtig zu wissen: Sämtliche Hausnebenkosten sind bei allen Objekten in Kroatien bereits im Preis inklusive. So fallen vor Ort keine Kosten für Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, Strom, Wasser, Heizung oder Kurtaxe an.



Novasol

Bei entsprechend gekennzeichneten Häusern hat Dein Kunde die Freiheit, bis 14 Tage vor Anreise kostenfrei zu stornieren. Die Buchung muss dabei bis zum 10. Juni 2022 getätigt werden, und die Ankunft darf nicht später als bis zum 25. Juni 2022 erfolgen.Dann nichts wie ran an die Frage des Tages!