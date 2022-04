Einfach und zuverlässig lässt sich die Buchung bei Novasol über MyJack, Amadeus, Sabre-Merlin oder NEO durchführen. Alternativ steht Expedienten kostenfrei auch das im Herbst 2021 komplett überarbeitete Reisebüro-Login kostenfrei und rund um die Uhr zur Verfügung.

Erst seit wenigen Wochen können über die gängigen CRS-System MyJack, Amadeus, Sabre-Merlin oder NEO zudem auch Buchungen und Optionen im Kurzfristbereich bis zu einem Tag vor Anreise durchgeführt werden.

Mehr denn je empfiehlt Novasol für die Buchung zudem das neu gestaltete Reisebüro-Login, das über die Adresse www.reisebueroservice.de rund um die Uhr und an sieben Tagen pro Woche erreichbar und das weiterhin auch als nützliches Informationsportal dient.



Vorteil beim Reisebüro-Login: Hier besteht im Gegensatz zum CRS-System die Möglichkeit, Zusatzleistungen wie das Sicherheitspaket PLUS im Buchungsablauf hinzuzubuchen. Bei den Häusern in Dänemark können über das Login außerdem Bettwäsche, Endreinigung und andere Zusatzleistungen gebucht werden. Zudem finden sich im Reisebüro-Login problemlos etwaige Hausnebenkosten wie die Preise für Bettwäsche, Endreinigung, Miete für ein Boot und vieles mehr. Seit kurzer Zeit können Sie auch die Reisedokumente Ihres Kunden dort einsehen und ausdrucken.Schicke Deinem Kunden doch einmal ein Angebot via E-Mail! Die dort generierten Links sind automatisch mit Deiner Agentur verknüpft, so dass eine daraus resultierende Buchung voll auf Deinen Umsatz angerechnet wird.Ganz wichtig: Jede Buchung, die über das Reisebüro-Login gemacht wird, kannst Du Dir selbstverständlich in Deinem CRS-System problemlos darstellen lassen und ausdrucken.Deshalb sicherheitshalber gleich die Quizfrage des Tages beantworten – viel Glück!