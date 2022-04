Das größte und höchste Riesenrad der Welt ist nur eine der vielen Attraktionen, mit denen das Caesars Palace Dubai für Spaß und Spannung im Urlaubsprogramm sorgt.

Besser könnte die Urlaubslocation nicht sein: Das Caesars Palace Dubai liegt im Herzen von Bluewaters Island, Dubais neuester fußläufiger Insel, und damit ganz in der Nähe der wichtigsten Attraktionen, allen voran Ain Dubai, das größte und höchste Riesenrad der Welt. Hunderttausende von Besuchern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und der ganzen Welt haben sich hier schon in die Lüfte begeben. Und viele Premieren wurden in Ain Dubai gefeiert, zusätzlich zu zahlreichen Events, die Ain Dubai und Bluewaters als blühende Lifestyle-Destination präsentiert haben.

Das weltberühmte Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds befindet sich ebenfalls auf Bluewaters Island und beschert den Besuchern ein kultiges Rendez-vous mit 60 Weltstars. Und schließlich ist das noch das riesige Vergnügungszentrum Tr88house mit seinem Mix aus Gastronomie und Vergnügen einschließlich des Skyfall-Trampolinparks, des Munchkin-Monster-Softplay-Bereichs, des Laser-Tags Laser Rush und des im Dunkeln leuchtenden Minigolfs Mystic Golf – der ultimative Spielplatz für Erwachsene und Kinder.



Caesars Palace Dubai

