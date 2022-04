Den Urlaub an der Küste verbringen mit dem Strand vor der Haustür, das weite Meer und das herrliche Klima genießen. Mit den Feriendomizilen, die Novasol in Frankreich, Spanien oder Italien in petto hat, wird der Traum vom süßen Süden wahr.

Viele Leute denken bei Italien sofort an Rom, an Südtirol oder den Gardasee. Aber Bella Italia hat so noch viele andere Orte und Städte. Alles, was Italien so an verlockenden Zielen zu bieten hat, gibt es bei Novasol: Domizile an der Riviera di Levante (Cinque Terre) und in der Toskana – von den Chianti-Hügeln bis hin zur herrlichen Versilia-Küste –, aber auch auf Sardinien und Sizilien, jenen Perlen im Mittelmeer, die für kristallklares Meer und wundervolle Sandstrände bekannt sind.



Riesig ist die Auswahl an reizvollen Feriendomizilen bei Novasol auch in Spanien. Besonders begehrt ist ein typischer Finca-Urlaub auf Mallorca. Doch auch die Golf-Fans kommen bei Novasol voll auf ihre Kosten, ist doch die Gegend um Murcia ein echtes Golfeldorado mit vielen bestens ausgestatteten Ferienwohnungen zum kleinen Preis, die keine Wünsche offenlassen.

Frankreich lockt die Kunden mit bestem Essen, bunten Stränden, prächtigen Schlössern, mondänen Küstenorten und grandioser Natur. An der französischen Côte d’Azur und in der Provence bietet Novasol eine Vielzahl an Feriendomizilen mit privatem Pool an. Dazu genießt man den herrlichen Blick aufs Meer oder die idyllische Landschaft.

Gut zu wissen: Viele Feriendomizile in Spanien, Frankreich oder Italien verfügen über das Angebot "All Inclusive": Hier sind die Verbrauchskosten im Mietpreis inbegriffen, das heißt Strom-, Wasser- und Heizkosten. Ebenfalls bereits enthalten sind Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung.

Jetzt neu in Südeuropa: Bei entsprechend gekennzeichneten Häusern haben die Kunden die Möglichkeit, bis 14 Tage vor Anreise kostenfrei zu stornieren. Die Buchung muss dabei bis zum 10. Juni 2022 getätigt werden, und die Ankunft darf nicht später als bis zum 25. Juni 2022 erfolgen.

Lust aufs Gewinnen bekommen? Die Frage des Tages wartet schon auf Dich!



JETZT TEILNEHMEN