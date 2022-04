Mit seiner zweiten Hell's Kitchen Location heizt Starkoch Gordon Ramsay den Gästen im Caesars Palace Dubai ein. Zum Resort gehören einige der besten Restaurants der Stadt.

In der Dubai-Dependance seiner Hell's Kitchen kredenzt Gordon Ramsay den Gästen die gleiche Kombination aus spektakulärem Theater und Weltklasseküche wie in der ursprünglichen Location in Las Vegas.

Neu dabei ist der mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Küchenchef Alvin Leung, der im Caesars Palace Dubai mit der Gourmet-Oase Demon Duck sein Debüt im Nahen Osten feiert. Und der perfekte Ort, um eine unvergessliche Kombination aus erstklassigem, authentischem Sushi und dem besten Wagyu-Rindfleisch der Welt zu genießen, ist das Takahisa. Noch besser: Weltklasse sind auch das Büfett im Caesars Palace Dubai und die anderen köstlichen Speiseoptionen.



Caesars Palace Dubai

