Mehr als 1600 Kilometer Schweiz-Vergnügen warten bei diesem Road Trip durch die Alpen und zu den Highlights des Landes.

45 Top-Attraktionen, 22 Seen und fünf Alpenpässe, zwei Biosphären-Reservate und zwölf Unesco-Welterbestätten in einer einzigen Reise: Die Grand Tour of Switzerland garantiert eine unvergessliche Rundreise, ob im Auto oder mit dem Motorrad. Der mehr als 1600 Kilometer lange Road Trip führt einmal rund um die ganze Schweiz – von palmengesäumten Seen zu grandiosen Gletscherlandschaften, von mittelalterlichen Dörfern zu pulsierenden Städten.

Die Grand Tour of Switzerland ist auch der weltweit erste Road Trip für Elektrofahrzeuge. Ein dichtes Netz an Ladestationen setzt die gesamte Route unter Strom.



