Badespaß, Wellness-Vergnügen und Kinderabenteuer: Das Viva Cala Mesquida Resort & Spa an Mallorcas bildschöner Nordküste hat Urlaubsglück für jeden Geschmack.

Als Aparthotel bietet das Viva Cala Mesquida Resort & Spa seinen Gästen Unabhängigkeit und Flexibilität nach Maß. Zugleich können sie sich jedoch auf großzügigen Komfort und exklusiven Genuss freuen. Dafür sorgen die große Auswahl an Restaurants. Neben dem Büfettrestaurant hat das Viva Cala Mesquida diverse Spezialitätenrestaurants zu bieten, darunter eines mit italienischer und eines mit mexikanischer Küche sowie ein Grillrestaurant am Strand. Es gibt Pools für jedes Alter und einen üppig bemessenen Whirlpool, ein Wasserpiratenschiff und einen Miniclub für die kleinsten Gäste, aber auch die Wellness-Verheißungen des Balneum Spa.

Das Aparthotel Viva Cala Mesquida Resort & Spa liegt an einem der faszinierendsten Strände an der Nordküste Mallorcas, geschützt von den Dünen und umgeben von mediterranen Wäldern. Die unglaubliche Aussicht auf das Meer und das Cap des Freu tragen ebenfalls entscheidend zum Zauber des stilvollen Resorts bei, das sich an einem der östlichsten Punkte Mallorcas an die Küste schmiegt.



VIVA Hotels

Dann findest Du hier die Frage des Tages!