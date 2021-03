Das Grecotel LUX ME White Palace auf Kreta lädt anspruchsvolle Reisende und junge Familien zu einem hochwertigen All-Inklusive-Urlaub in strahlendem Weiß.

Offen geschnittene Räume, großzügige, lichtdurchflutete Zimmer, Sunset-Lounges und herrliche Pools und Lagunen, erstklassige Restaurants, und das stylische Hippie-Spa: Mit dem Grecotel LUX ME White Palace hat auf Kreta eine neue Ära begonnen. Das Luxusresort liegt an der atemberaubenden Nordküste der Insel und glänzt mit der für Grecotel so typischen unkomplizierten Eleganz und grandiosem Meerblick.

Highlights im Sommer 2021 sind der beheizte Hauptpool Big Blue und die komplett neu gestalteten Swin-Up-Zimmer.



Grecotel

LUX ME, das neue Ultra-Premium-Plus-Konzept von Grecotel, steht für Luxury made easy. Im Preis inbegriffen sind dabei zum Beispiel die Speisen in allen sechs A-la-Carte-Restaurants, die sich auf griechische, italienische, orientalische und französische Küche sowie auf Fusion Cuisine spezialisiert haben. Inklusive außerdem: Pâtisserie und Chocolaterie, Creperie und Gelateria sowie Erfrischungsgetränke, Fassbier und 150 griechische und internationale Weinlabels.